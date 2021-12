Attenzione alle nuove truffe online che regalano problemi e non premi

Molti sono gli utenti che ancora oggi credono di essere immuni alle spietate truffe online che ogni giorno mietono vittime nella giungla del Web. Nell'ultimo periodo ce ne sono alcune di nuove che si stanno diffondendo attraverso finti sondaggi e premi vinti che però non raggiungono mai il vincitore. Una piaga ormai conosciuta, ma che purtroppo ha ancora successo. Infatti si tratta di tecnica vincente perché vincere un premio fa gola a molti. In pratica è più forte la paura di perdere un'occasione unica rispetto a quella di essere truffati. Scopriamo insieme le modalità d'azione di questi nuovi raggiri e come riconoscerli per non cadere nella loro trappola.

Allarme truffe online: troppi utenti cadono ancora nelle loro trappole

Si conta che il numero delle vittime di una singola rete di truffe online sia circa 10 milioni di persone. Quantificato in soldoni si parla di circa 80 milioni di dollari al mese. Una piaga, questa, che si sta diffondendo in tutto il mondo, anche in Italia. Ecco perché è indispensabile prestare particolarmente attenzione evitando di cadere nella loro trappola.

Purtroppo però è più facile a dirsi che a farsi. Infatti, sono sempre di più le vittime che finiscono nella rete dei cybercriminali. Ciò nonostante la continua e completa informazione proprio in merito alle truffe online. Come quelle che si stanno diffondendo ultimamente e che colpiscono gli utenti mascherate da finti sondaggi o premi insistenti, spesso diffuse da amici degli amici pensando di fare un regalo ai propri contatti.

La tecnica è molto semplice quanto complessa. All'utente viene chiesto di partecipare a un sondaggio che spesso promette un premio tramite email, SMS o messaggio WhatsApp. A volte invece il messaggio indica già che è stato vinto qualcosa, ma occorre comunicare i propri dati per riceverlo direttamente a casa.

Niente di più falso, si tratta di due truffe online spietate. In pratica, la potenziale vittima cliccando sul link indicato si troverà su una pagina dove dovrà non solo rispondere ad alcune domane – sempre legate a preferenze personali – ma anche inserire i proprio dati personali tra cui: nome e cognome, data di nascita, indirizzo postale, email personale, numero di telefono e dati della carta di credito compresa la data di scadenza e il Cvv.

Tecnica e obiettivo dei cybercriminali

La cosa singolare è il tempo che impiega la pagina prima di caricarsi completamente. Questo perché il processo avviato dai cybercriminali rileva l'indirizzo IP del povero malcapitato così come il luogo da dove naviga e tutte le sue possibili informazioni disponibili online. Tutto questo perché così riescono a reindirizzare l'utente su un link unico dove i contenuti, come per magia, sono stati creati appositamente per lui. Ciò rende queste truffe online ancora più pericolose perché molto persuasive.

L'obiettivo dei cybercriminali è uno solo: il furto dei dati personali della vittima. Infatti, con questi possono acquistare online oggetti utilizzando la sua carta di credito prima che se ne accorga. Oppure svuotare il suo conto corrente. Ancora, vendere tutti i suoi dati sensibili sul mercato del dark web. Insomma, queste truffe online diventano ogni giorno non solo più spietate, ma anche maggiormente efficaci e, contrariamente a quanti possono erroneamente pensare, il numero delle vittime cresce costantemente e non dà segni di contrazione.

Possono rivelarsi molto utili 5 consigli della Polizia Postale per combattere le truffe online soprattutto legate agli acquisti sul web che potrebbero rivelarsi molto pericolosi in alcune circostanze.