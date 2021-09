Samsung ha annunciato il lancio di sei cinturini in edizione limitata per il Galaxy Watch 4. Sono stati utilizzati materiali riciclabili ed ecologici, comprese le bucce di mela. La serie è stata prodotta in collaborazione con Sami Miró, una stilista di moda che ha sempre adottato materiali riciclabili nei suoi precedenti prodotti. Questi cinturini sono stati messi in vendita oggi, al prezzo consigliato al pubblico di $ 39,99.

Samsung Galaxy Watch4: la parola d'ordine è “GREEN”

Questa serie di cinturini include sei modelli. I cinturini “Midnight Black” e “Stratus Sky” sono realizzati al 100% con bucce di mela recuperate dall'industria della frutta. Samsung afferma che questo materiale ha “l'aspetto premium della pelle“, ma non è un stato ottenuto da animali. Gli altri quattro modelli (Aurora Night, Cloud Sea, Earth Sunrise e Dawn Atlas) utilizzano del materiale in poliuretano termoplastico (TPU). L'azienda sudcoreana afferma che è anche riciclabile.

Oltre ai cinturini, l'OEM sudcoreano ha anche rilasciato tre serie di quadranti gratuiti corrispondenti. Gli utenti possono scaricarli dal Google Play Store.

Interessante anche la confezione di vendita: l'azienda ha utilizzato materiali sostenibili perfino per la scatola. Dallo scorso anno, il 100% delle sue fabbriche negli Stati Uniti, in Cina e in Europa utilizzava energia rinnovabile. È interessante notare che la Corea del Sud e altre regioni non utilizzavano prima questo tipo di energia. Ma Samsung ha detto che sta lavorando sodo per introdurla anche in terra natale. Ad ogni modo, l'OEM sudcoreano ha ancora molto lavoro da fare per ridurre l'impatto ambientale delle sue apparecchiature stesse, soprattutto quando si tratta di manutenibilità.

Per quanto riguarda la designer, Sami Miró è un'icona popolare grazie all'utilizzo di materiali riciclati per la sua azienda “Sami Miró Vintage”. Da allora, è diventata una delle combattenti in prima linea per la moda eco-consapevole. In effetti, ha preso l'iniziativa nel mostrare all'industria della moda cosa significa gestire un'azienda radicata nella sostenibilità. Quindi, al momento, ha una lunga lista di cosiddetti A-client, i quali individuano regolarmente pezzi iconici SMV di stagione in stagione.

Come gli altri suoi lavori, Miró ha affermato di aver progettato la collezione Galaxy Watch 4 pensando a ogni persona e occasione. Si legge:

I colori Stratus Sky, Cloud Navy e Midnight Black possono essere trasposti dal giorno alla notte, mentre Aurora Night e Dawn Atlas hanno sfumature di gemme e sono perfetti per quando hai voglia di un tocco di colore. Sono orgogliosa di aver acquistato materiali sostenibili per l'intera collezione. I miei disegni sono stati ispirati dalla bellezza del nostro pianeta. E voglio che la collezione serva da promemoria per rimanere consapevoli e connessi alla Terra.

Segnaliamo che il Watch4 si trova su Amazon al prezzo speciale di 279€: non lasciatevelo sfuggire!

