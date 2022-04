Samsung brevetta un nuovo smartphone con schermo "slider"

Sempre più OEM di telefonia mobile stanno realizzando nuove proposte pieghevoli; Vivo, Xiaomi, OPPO, presto anche OnePlus, Honor e molti altri ancora, stanno presentando dispositivi più unici che rar. Tuttavia, è ancora Samsung che detiene lo scettro in questo segmento, soprattutto a livello globale.

Visto che i foldable diventano sempre più mainstream, si ipotizza che il prossimo passo siano i rollable. Pensiamo al concept di OPPO, a quello di LG (che non ha mai visto la luce) e a quelli di Samsung, come si apprende dai brevetti trapelati. A tal proposito, segnaliamo che la compagnia coreana sta lavorando su più dispositivi, tutti differenti fra loro.

Samsung si butta nel mondo dei rollable?

Facciamo una piccola premessa: onestamente, non sappiamo se Samsung vede alla stessa maniera i device arrotolabili o scorrevoli. Di fatto, il primo potrebbe presentare uno schermo motorizzato che si apre solo se richiesto, il secondo invece, dovrebbe essere similare a quanto abbiamo visto con il Mi Mix 3 di Xiaomi del 2018. Ad oggi non possiamo che speculare a riguardo.

Vediamo nel dettaglio il nuovo device emerso nel brevetto: la compagnia coreana ha rilasciato un nuovo patent presso il WIPO e mostra un gadget che è chiaramente ancora un concept, però ci fornisce tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno. In primo luogo notiamo uno schermo scorrevole unico con un meccanismo molto intrigante; non sembra esserci una selfiecam… o meglio: non c'è una camera visibile. Potrebbe essere posta sotto il pannello come quella dello Z Fold 3?

Inoltre, il meccanismo di slider ricorda quello dei telefoni che andavano di moda dieci/quindici anni or sono, con schermo di ampie dimensioni, display ausiliario touch e molto altro. Posteriormente invece, notiamo cinque piccoli cerchi che dovrebbero rappresentare le fotocamere di bordo, coadiuvate dal flash LED.

Voi cosa ne pensate? Ovviamente si tratta di un prototipo concettuale, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.