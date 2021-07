Samsung ha lavorato duramente per rendere mainstream gli smartphone pieghevoli rendendoli più convenienti; adesso si prevede che i dispositivi in ​​arrivo avranno un prezzo inferiore rispetto ai loro predecessori. Oltre al costo, anche le caratteristiche e le funzionalità svolgono un ruolo importante nel rendere popolari gli smartphone e l'OEM coreano ha ancora diversi assi nella manica.

Samsung: come funzionano. le gestures per foldable?

All'inizio di questo mese, il brevetto del colosso sudcoreano (tramite Patently Apple) ha rivelato che Samsung pare che stia lavorando su un nuovo concept di smartphone pieghevole che utilizza speciali pulsanti e gestures funzione programmabili. Le illustrazioni depositate insieme al brevetto suggeriscono il possibile posizionamento del pulsante e l'espansione della funzione per i telefoni flip-style.

Sebbene non sia esplicitamente menzionato, il pulsante dovrebbe essere fisico, si ipotizza che i device possano venir controllati tramite i controlli gestuali dell'utente. Spiegando questo, Samsung afferma: “In una forma di realizzazione, il segnale di input del gesto può essere correlato ai movimenti delle dita (ad esempio, i modelli di movimento delle dita)”. Ad esempio, un segnale di input del gesto di scorrimento può essere generato tramite un gestures di scorrimento.

In un altro esempio, Samsung osserva che il gesto di scorrimento può essere costituito da movimenti delle dita quando il pannello elettronico è aperto. Si possono spostare le dita in direzione dell'asse y o nell'asse delle x e via dicendo. Ad ogni modo, si tratta di un rapporto non confermato e sono solo depositi di brevetti. Vi invitiamo a non prendere tutto alla lettera e di digerire ciò con “un pizzico di sale”.

Nelle notizie correlate, sappiate che l'11 agosto l'azienda svelerà i nuovi foldable Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip3: restate connessi.

Samsung

Smartphone