Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry: errore di prezzo? Sconto del 53% ora

La Asciugatrice Crystal EcoDry DV90CGC0A0AE di Samsung è un’occasione perfetta per poter realizzare la lavanderia dei tuoi sogni. 9KG di capienza con carico frontale per eliminare il problema dei vestiti che non si asciugano in inverno. Questo modello è avanzato con pompa di calore e WiFi integrato. Puoi acquistarla ora a soli 589€ su Amazon con sconto del 53% e pagare anche con le 5 rate senza interessi.

Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV90CGC0A0AE, perché scegliere questo modello?

Eccezionale e funzionale ai massimi livelli. La Asciugatrice Crystal EcoDry DV90CGC0A0AE di Samsung è un gioiello da mettere in lavanderia o nel tuo bagno per smaltire i panni da lavare anche quando il tempo fuori non te lo permette. Con carico frontale, questo modello è ideale anche per essere impilato a colonna sulla tua lavatrice.

Il cestello ha una capienza da 9KG mentre il sistema è a pompa di calore. L’innovazione più totale sta nel filtro 2 in 1 che unisce i più classici in un’unica soluzione per semplificare la pulizia e ridurre gli sprechi.

Hai a disposizione 14 programmi differenti tra cui quelli dedicati alla lana e all’outdoor. Questo modello, in ogni caso, è particolare perché integra il Sensor Optimal Dry che analizza in tempo reale il carico e calibra sia la temperatura che la durata del ciclo a seconda delle esigenze. In altre parole è impossibile ritrovare i vestiti ristretti o rovinati.

Collega l’asciugatrice al WiFi e scarica l’applicazione sullo smartphone per ottenere suggerimenti e un utilizzo guidato che ti aiuta se non hai mai avuto un prodotto del genere e ti offre un pronto aiuto sempre disponibile.

A soli 589,90€ su Amazon, la Samsung Asciugatrice Crystal EcoDry DV90CGC0A0AE è la tua occasione suprema. Collegati subito su Amazon e approfitta dello sconto del 53% immediatamente.

Ti ricordo che puoi pagare in un’unica soluzione oppure scegliere le 5 rate senza interessi proposte da Amazon o il finanziamento Cofidis.