Secondo quanto si apprende in queste ore da un recente report trapelato sul web, sembra che Samsung lancerà ad agosto uno smartphone con fotocamera sotto il display ad alta risoluzione.

Samsung: quale sarà lo smartphone con la suddetta tecnologia?

Samsung ha lavorato su un device con un sensore per fotocamera sotto il pannello e ora è stato riferito che l'azienda sudcoreana pare che sia riuscita a ottenere un'alta risoluzione per la tecnologia della camera “under display”.

Inoltre, si ipotizza che il dispositivo con questa nuova feature possa essere lanciato nella seconda metà di quest'anno, ed è molto probabile che diventi ufficiale nel mese di agosto.

Con il raggiungimento del supporto ad alta risoluzione, cementando la sua efficacia, resta da vedere quale sarà il tasso di rendimento per la produzione su questa tecnologia. Finora, i risultati hanno offerto una risoluzione molto bassa e il rendimento generale non è stato così buono come sperato.

L'OEM sudcoreano ospiterà un evento di lancio nel mese di agosto di quest'anno; si dice che in quest'occasione lancerà lo smartphone Galaxy Z Fold 3 insieme al telefono pieghevole a conchiglia Galaxy Z Flip 3. Di questi due, si dice che il Samsung Galaxy Z Fold 3 sia dotato della famigerata camera “under display”.

Secondo quanto riferito, la società utilizzerà una tecnologia che funziona dividendo il display in due parti: una piccola area con una diversa struttura dei pixel e una risoluzione inferiore rispetto allo schermo principale che consente alla luce di raggiungere il sensore della fotocamera e il pannello principale.

Con questo nuovo tipo di implementazione, quello che otterrà è uno schermo ininterrotto. Ma il rovescio della medaglia è che la fotocamera sarà più visibile con gli sfondi chiari.

Oltre a Samsung, anche altri produttori di telefoni stanno lavorando su questa nuova tecnologia e pare che molti di questi sveleranno i propri device con la fotocamera sotto il pannello entro la fine di quest'anno.

