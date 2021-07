Samsung ha appena confermato la sua intenzione di voler di lanciare una S Pen per smartphone pieghevoli nel corso del prossimo Galaxy Unpacked che si terrà il prossimo mese.

Samsung S Pen: cosa sappiamo di questo accessorio?

Il presidente di Samsung TM Roh ha pubblicato un post sul blog sul proprio sito Web in vista dell'evento Galaxy Unpacked, parlando dei prodotti che stanno per essere lanciati e suggerendo quelle che sono le aspettative che i fan dovrebbero tenere.

In quel post, Roh ha confermato che i prossimi smartphone pieghevoli dell'azienda verranno forniti con il supporto alla S Pen. Ciò conferma anche che il colosso sudcoreano lancerà una nuova S Pen all'evento delle prossime settimane.

La nuova stilo in arrivo è pubblicizzata come “la prima S Pen progettata specificamente per i telefoni pieghevoli“. Tuttavia, al momento non si sa più nulla sul prodotto. Non di meno, TM Roh ha anche confermato che non verrà lanciato un dispositivo Galaxy Note quest'anno, sostenendo che invece di lanciare una serie Note, l'azienda “amplierà ulteriormente le amate funzionalità di Note a più Samsung“.

Aggiunge che la “terza generazione di dispositivi pieghevoli aprirà nuove incredibili capacità multitasking e una maggiore durata“. Parlando del Galaxy Z Flip 3, afferma che il telefono avrà “uno stile ancora più raffinato, armato di materiali più resistenti e resistenti“.

Non è solo l'hardware, ma la compagnia si sta anche concentrando sul software per migliorare l'esperienza dell'utente. Roh afferma che l'azienda ha collaborato con Google “per arricchire i nostri ecosistemi pieghevoli con app e servizi popolari“.

Per il prossimo smartphone pieghevole, Samsung ha messo in fila più app partner per sfruttare il formato pieghevole. Possiamo aspettarci il supporto per le videochiamate in vivavoce con Google Duo, la visione di video in modalità “Flex” su YouTube e il multitasking in Microsoft Teams, tra le altre cose.

All'evento Unpacked dell'11 agosto, l'OEM sudcoreano dovrebbe lanciare Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2 e le S Pen. I prossimi telefoni pieghevoli dovrebbero costare circa 200 dollari in meno rispetto ai loro predecessori poiché l'azienda sta cercando di renderli più convenienti.

