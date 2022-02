Samsung: arriva la gomma magica sui vecchi smartphone

Samsung ha annunciato buone notizie per i possessori di smartphone Galaxy meno recenti. Di fatto, finalmente, una delle migliori caratteristiche del Galaxy S22 sarà presto disponibile su più modelli.

L'anno scorso, l'OEM sudcoreano ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Object Eraser” sui suoi smartphone di vecchia generazione.

Samsung: come funziona la gomma magica nelle foto?

Finora, questa funzione era un'esclusiva dei nuovi telefoni di punta del 2022, ma ora si scopre che vuole portarla su alcuni dispositivi idonei.

In effetti, l'OEM coreano ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento dell'editor di foto che introduce la funzionalità sui vecchi telefoni Galaxy, inclusi i Galaxy S10 e le serie Note 10, nonché sul midrange Galaxy A52. Questa opzione fa parte della versione 13.1.02.3 dell'app di fotoritocco, disponibile sul Galaxy Store.

Per chi non ha familiarità con la funzione “Cancella oggetti“, è uno strumento molto simile alla gomma magica degli smartphone Pixel che semplifica la cancellazione di persone o oggetti indesiderati da una foto. BigG aveva introdotto questa funzionalità sul suo Pixel 6, prima di renderla disponibile sui suoi device più vecchi. L'azienda ha recentemente reso la funzionalità ancora più utile aggiungendo la possibilità di rimuovere i riflessi e le ombre dalle foto.

Per utilizzare Magic Eraser di Samsung, tutto ciò che dovete fare è aprire l'app Galleria sul vostro telefono Galaxy e selezionare la foto che desiderate modificare. Ora toccate l'icona della matita situata nella riga inferiore per aprire l'editor di immagini. Dovrete quindi toccare il menu a tre punti nell'angolo in alto a destra e dall'elenco selezionare “Laboratori”. Assicuratevi che gli interruttori per Shadow Eraser e Reflection Eraser siano abilitati.

Infine, tornate all'editor, premete di nuovo il pulsante del menu a 3 punti, quindi selezionate “Cancella oggetti” per visualizzare gli strumenti che vi consentono di cancellare prodotti, ombre e luci. Ora dovete solo fare click sull'elemento da eliminare sulla foto per farlo scomparire.