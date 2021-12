Galaxy Store di Samsung veicola malware? Ecco cosa sta accadendo

Il Galaxy Store di Samsung veicola malware? Ogni smartphone Samsung venduto integra al suo interno alcune applicazione proprietarie, tra cui il Galaxy Store. Ogni utente che acquista un device realizzato dal colosso sudcoreano, infatti, ha la possibilità di scaricare applicazioni sia dal Galaxy Store che dal Play Store di Google, ma in queste ore una nuova ricerca condotta da Android Police svela che lo store di Samsung potrebbe veicolare applicazioni dannose come malware e non solo.

Nel Galaxy Store di Samsung ci sono app che potrebbero infettare i device con malware

Andando con ordine, si è scoperto che all'interno dello store digitale di Samsung è possibile scaricare alcune app clone di Showbox, un'app lecita piuttosto famosa per offrire l'accesso a contenuti protetti da copyright come film e show TV. Ebbene, installando una di queste app cloni, si è scoperto che Play Protect di Google inizia a inviare segnalazioni e avvisi in quanto potenzialmente dannosa.

Analizzando una di queste applicazioni con Virustotal sono state scoperte una lunga serie di avvisi di vario grado circa il potenziali rischio ad utilizzare una di queste app sul proprio telefono. Linuxct, programmatore Android di lungo corso, ha confermato che una di queste app “può trasformarsi in un trojan/malware“.

Allo stato attuale nessuna di queste applicazioni è attualmente disponibile sul Play Store di Google; Samsung, dal canto suo, non sembra ancora aver preso provvedimenti in merito alla questione. I giornalisti della testata hanno anche cercato di contattare gli sviluppatori di una di queste app clone, ma senza ancora aver ricevuto risposta.