Samsung: carte di pagamento più sicure con il nuovo circuito integrato

Si chiama S3B512C il nuovo circuito integrato di Samsung per la sicurezza delle impronte digitali. Il suo obiettivo è quello di rendere le nuove carte di pagamento più sicure attraverso un sistema che ne faciliterà l'utilizzo, lato utente, e l'installazione, per i colossi dei pagamenti digitali. Ad aver rivelato questo IC all-in-one è stata proprio l'azienda oggi stesso.

Samsung annuncia un nuovo sensore di impronte digitali per carte di pagamento

Samsung Electronics, leader mondiale della tecnologia avanzata dei semiconduttori, ha da poco presentato questo nuovo circuito integrato per la sicurezza delle impronte digitali. Il S3B512C è, a detta del colosso sudcoreano, la prima evoluzione in assoluto capace di integrare un sensore delle impronte digitali Secure Element e Secure Processor in un unico chip.

Il primo autentica i dati crittografici rilevati e il secondo analizza ed elabora i dati biometrici. Grazie alla tecnologia anti-spoofing questo sistema è a prova di truffatori che non riusciranno a violare il sistema di sicurezza con impronte digitali realizzate artificialmente o altri metodi truffaldini. Ecco cosa ha dichiarato Samsung nella nota ufficiale:

La nuova soluzione è certificata EMVCo e Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+ e si comporta in linea con le più recenti specifiche BEPS (Biometric Evaluation Plan Summary) di Mastercard per le carte di pagamento biometriche.

Un aspetto davvero interessante che non solo aumenta il livello di sicurezza, ma ne garantisce anche l'estrema compatibilità. Due aspetti fra i più importanti in assoluto:

pagare senza il pericolo che la carta di credito possa essere violata o clonata ;

; pagare utilizzando la propria carta ovunque e senza problemi.

Anche Kenny Han, vice presidente del System LSI Marketing di Samsung Electronics, ha confermato l'alta tecnologia contenuta in questa nuova soluzione di sicurezza per i pagamenti digitali con carta. Inoltre ha spiegato anche ulteriori applicazioni che potrebbero facilitare molto determinate realtà: