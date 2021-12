Carta di credito clonata: come scoprirlo e cosa fare per risolvere

I pagamenti digitali sono ormai un metodo sempre più diffuso. Quello maggiormente in uso è, per ora, la carta di credito, utile per acquistare senza contanti sia nei negozi fisici che online. Tra l'altro per molti poter pagare i primi giorni del mese successivo all'acquisto è molto vantaggioso. Tuttavia, come per ogni cosa, non ci sono solo benefici, ma anche rischi. Quello più diffuso è ritrovarsi con la propria carta di credito o di debito clonata. Una pratica, denuncia la Polizia Postale, sempre più comune che potrebbe colpire chiunque e in qualsiasi momento. È perciò indispensabile sapere come scoprirlo e cosa fare per risolvere il problema. Vediamolo insieme in questo articolo.

Come scoprire se la tua carta di credito è stata clonata

Ora parleremo principalmente della carta di credito, ma le stesse indicazioni possono valere anche per quelle di debito. Come è possibile scoprire se è stata clonata? Un aspetto importante che ci eviterà spiacevoli conseguenze prima che sia troppo tardi. Ecco alcuni fondamentali che dovremmo prende l'abitudine di eseguire regolarmente, almeno una volta al mese a ogni estratto conto:

controllare frequentemente i movimenti ;

; verificare che non ci siano piccoli importi accreditati, altrimenti se sono frequenti la nostra carta di credito potrebbe essere stata clonata;

controllare tutti gli addebiti e capire, se ci sono destinatari strani, a cosa si riferiscono.

Come risolvere il problema

Nel caso abbiate scoperto che la vostra carta di credito è stata davvero clonata, occorre agire immediatamente. Senza perdere ulteriore tempo dovrete bloccarla chiamando il numero dedicato della vostra banca o del servizio che, vi ricordiamo, è sempre attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nel caso, se la vostra è di recente emissione e siete anche abbastanza avvezzi alla tecnologia, potrete sempre bloccarla direttamente dall'app ufficiale che, solitamente, contiene un'apposita sezione.

Fatto questo, che è la cosa più importante, per poi procedere con la richiesta di rimborso delle somme indebitamente sottratte, dovrete recarvi presso le Forze dell'Ordine per denunciare l'accaduto. È importante dichiarare all'ufficiale preposto che la vostra carta di credito o di debito è stata clonata. In questo modo, come già detto, non solo potrete chiedere rimborso alla vostra banca o al servizio che vi ha erogato la carta, ma non sarete nemmeno più responsabili di ciò che i malviventi faranno con la vostra carta di credito. Ovviamente sarà sporta denuncia nei confronti di ignoti.

Successivamente potrete chiamare il centro assistenza della vostra banca per farvi spiegare come inoltrare il tutto insieme alla richiesta di rimborso del totale delle somme rubate. Ci teniamo anche a segnalarvi che, con il Natale, le truffe phishing stanno aumentando e ciò comporta un maggior rischio per la vostra carta di credito se usata anche per effettuare pagamenti online.