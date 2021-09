Samsung svelerà oggi un sensore da 200 Megapixel e un nuovo ISOCELL da 50 Mpx. Scopriamo maggiori dettagli a poche ore di distanza dal debutto ufficiale.

Samsung ISOCELL: cosa sappiamo sui nuovi sensori fotografici?

A gennaio, è stato riferito che Samsung avesse in programma il lancio di alcuni sensori per fotocamere molto interessanti. Uno di questi si è scoperto essere un ISOCELL da ben 200 Megapixel. Tuttavia, per molto tempo si sono perse le tracce del suddetto chipset. Ora sono passati più di 8 mesi e sembra che l'OEM sudcoreano sia pronto a svelare tale sensore.

La notizia del lancio arriva dal leaker cinese Ice Universe, la stessa fonte che ci ha rivelato che Samsung stava sviluppando la fotocamera da 200MP. Secondo un tweet pubblicato oggi, l'ISOCELL HP1 da 200 MP sarà svelato fra pochissime ore.

Non di meno, ha anche rivelato che la compagnia svelerà anche un GN5 da 50 MP, il che è sorprendente poiché ha annunciato l'ISOCELL GN2 da 50 MP diversi mesi or sono e ora pare che l'azienda si stia già muovendosi per realizzarne un secondo.

Samsung non ha rilasciato alcuna informazione in merito all'annuncio di oggi, ed è una cosa alquanto insolita per il lancio di un prodotto di così alto profilo.

Abbiamo controllato l'account Twitter ufficiale Samsung ISOCELL per vedere se ci fossero aggiornamenti o teaser in cantiere ma non abbiamo trovato nulla; l'ultimo tweet è datato al 26 agosto.

Tuttavia, la fonte ha un track record affidabile, quindi non abbiamo motivo di dubitare del leakster. Tenete presente però che i leaker possono sbagliare e i piani di lancio possono essere modificati anche all'ultimo secondo, pertanto vi invitiamo a prendere il rapporto con “un pizzico di sale”.

Al momento, Samsung ha un paio di fotocamere da 108 MP che abbiamo visto nei telefoni dell'azienda e nei flagship e midrange dell'OEM cinese Xiaomi, nei device di Realme e di Motorola. Prevediamo che l'ISOCELL HP1 da 200 MP possa fare il suo debutto entro la fine dell'anno.

