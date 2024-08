Samsung AI Home: scopri tutte le offerte sui nuovi prodotti con AI

La nuova tecnologia AI di Samsung ti permette di vivere i prodotti di tutti i giorni in un modo del tutto nuovo: l‘intelligenza artificiale, dunque, diventa parte attiva anche di TV ed elettrodomestici, con nuove funzioni che ti permettono di sfruttare al meglio e in modo senza dubbio innovativo ciò che accompagna le nostre giornate.

Sul sito ufficiale puoi scoprire tutte le offerte attive su TV Samsung ed elettrodomestici di ogni genere, scopriamone alcune.

Le offerte Samsung per i prodotti con AI

Ti citiamo alcune delle promozioni più conveniente come Trade UP TV che ti permette di ricevere fino a 500 euro di sconto con l’acquisto di un TV Samsung in promozione contestualmente alla richiesta del ritiro del tuo vecchio TV usato.

Una promozione simile è attiva su frigoriferi, lavatrici o asciugatrici per i quali il bonus arriva rispettivamente a 200 euro e 100 euro massimo, sempre con ritiro del tuo usato.

Poi, ci sono anche delle offerte più specifiche perché con l’acquisto di un frigorifero First 75 AI potresti ricevere ad esempio un aspirapolvere senza fili Jet 60 Turbo, mentre l’acquisto di un elettrodomestico in promozione qualsiasi ti permette di avere anche un microonde Bespoke Design.

A seconda del prodotto che vorrai acquistare, comunque, vedrai l’offerta specifica ad esso legata. Per i televisori più costosi, ad esempio, riceverai anche una potentissima soundbar. Insomma, non ti rimane che dare un’occhiata tu stesso e approfittare delle fantastiche promozioni del Samsung Shop.