Nelle scorse ore, Samsung ha tenuto un evento virtuale per l'edizione di quest'anno del MWC durante il quale ha rivelato nuovi dettagli sul futuro sistema operativo per smartwatch nato dalla fusione di Wear OS e Tizen. Mentre c'è molto da aspettarsi da questo firmware, l'azienda ha anche rivelato informazioni chiave sui vecchi smartwatch, un mix di buone e cattive notizie.

Samsung: i vecchi wearable non saranno aggiornati a Wear

È stato rivelato che i possessori di smartwatch basati su Tizen riceveranno aggiornamenti software e supporto al Galaxy Store per altri tre anni. Sebbene questa sia una buona notizia, conferma anche indirettamente che questi orologi non verranno aggiornati al nuovo sistema operativo.

Un piccolo testo nella parte inferiore dello schermo mostrerà che gli aggiornamenti software saranno disponibili per i seguenti dispositivi:

Galaxy Watch;

Galaxy Watch Active;

Galaxy Watch3;

Galaxy Watch Active2.

Ciò significa che il Galaxy Watch che è stato annunciato nel 2018 terminerà il suo supporto software quest'anno. I prodotti annunciati nel 2019 hanno ancora un altro anno di aggiornamenti, mentre l'ultimo wearable ha ancora due anni di supporto software.

Nelle notizie correlate, segnaliamo che i prodotti Galaxy Watch 4 / 4 Active riceveranno una nuova One UI Watch speciale, pensata appositamente per migliorare l'integrazione fra smartphone e gadget indossabile. Non di meno, ci sarà la possibilità di usufruire del download delle app di terze parti dallo store di Google e di replicare con successo, parte dei menù presenti sul dispositivo principale.

Siamo molto curiosi di vedere le novità che l'OEM sudcoreano rilascerà sul mercato, ma al momento navighiamo ancora a vista, nonostante la marea di informazioni trapelate sul web. Speriamo di saperne ancora più nei giorni che anticiperanno il debutto ufficiale dei nuovi orologi indossabili smart. Nel corso dell'evento Galaxy Unpacked, l'azienda mostrerà anche il Fold3 e il Flip di terza generazione, quindi restate connessi. Sarà un'estate molto calda.

