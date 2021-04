Secondo quanto si apprende, sembra che Samsung abbia venduto oltre 10.000 unità della sua TV QLED 2021 premium in soli due mesi dal momento dell’uscita. L’azienda di fatto, ha presentato per la prima volta il Neo QLED TV 4K / 8K, la sua prima smart TV basata su mini-LED, al CES 2021.

Samsung: le TV premium piacciono!

La smart TV è stata messa in vendita solo il mese scorso (marzo) in Corea e in mercati selezionati a livello globale. Il gigante della tecnologia ha ora rivelato che le vendite interne della smart TV Neo QLED hanno superato le 10.000 unità, appena meno di due mesi da quando è stata messa in vendita. A scanso di equivoci, il Neo QLED è stato messo in vendita in Corea il 3 marzo.

Oltre a questo prodotto , la società ha anche rivelato che il numero totale di televisori QLED venduti localmente in Corea ha raggiunto le 40.000 unità al 23 aprile. Questo, afferma l’azienda, è più del doppio della velocità di vendita dei prodotti TV QLED dello scorso anno durante il stesso periodo, ed è un’indicazione della crescente leadership di Samsung nel mercato dei televisori premium.

La società ha anche rivelato che le smart TV di nuova generazione che utilizzano la tecnologia Quantum mini LED rappresentano la metà del numero totale di TV QLED rilasciate quest’anno. I dati rilasciati mostrano anche che circa il 75% dei nuovi televisori QLED venduti nel suo territorio domestico sia rappresentato dal modello da 75 pollici.

Nel febbraio di quest’anno, la rivista tedesca AV ha valutato la TV Neo QLED 8K come la “migliore TV di tutti i tempi“. Il team di revisione ha assegnato al modello di TV un punteggio di 966 punti, 10 punti in più rispetto al punteggio registrato dalla migliore TV Samsung QLED del 2020 che ha ricevuto un punteggio di 956 punti.

In particolare, si è fatto riferimento al design eccezionale, all’innovazione, all’eccezionale rapporto di contrasto, ai neri profondi, all’elevata luminosità e al preciso local dimming come risultato della tecnologia Mini-LED. Il Neo QLED 8K dispone anche di uno schermo Infinity con le cornici attorno al display di soli 2,3 mm di spessore.

Non di meno, la TV è dotata di varie funzioni di gioco che forniscono un ambiente ottimale in modo tale che, anche se si gioca a lungo, ci si può godere di video vivaci senza preoccuparsi del burn-in. Si dice anche che il prodotto sia il primo nell’industria televisiva ad essere certificato come “Gaming TV Performance” dall’ente di certificazione tedesco Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) a marzo.

