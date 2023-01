Sali sulla bilancia CAPENDO i numeri: il prodottino SMART da avere

Tieni sotto controllo la tua salute e rendi anche il tuo bagno sempre più Smart e tecnologico con questa Bilancia Intelligente di RENPHO.

La puoi trovare a soli 28,04€ su Amazon con una doppia promozione: lo sconto del 18% più un ulteriore 15%, ricordati solo di spuntare il coupon prima di aggiungerla al tuo carrello per approfittarne subito.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Amazon Prime, ricordati di attivarlo il prima possibile sul tuo account.

Tieni sotto controllo il tuo peso e non solo con la bilancia RENPHO

Ora potrai tenere finalmente sottocchio tutti i tuoi dati riguardante il peso come peso e massa corporea grazie a questa straordinaria Bilancia Intelligente di RENPHO.

Collegala con l’applicazione “Renpho”, a sua volta questa si collegherà e sincronizzerà i dati alle altre tue applicazioni fit. In questo modo potrai avere tutti i dati riguardante la tua salute a portata di app controllando e monitorando il tuo stato.

Per poterla utilizzare basta attivare il Bluetooth per collegarla al tuo smartphone e grazie all’applicazione riceverai i dati della tua pesatura ogni volta che la utilizzerai. Se non dovessi avere il telefono con te, i dati si sincronizzeranno con l’app nella successiva connessione Bluetooth in modo da non perdere nessuna pesatura.

Questa bilancia sarà sempre precisa grazie alla sua auto-calibrazione, non avrai quindi mai errori di peso. Inoltre i suoi quattro sensori di tipo g consentono di avere una sensibilità maggiore è più precisa durante la pesatura con una capacità di massimo 180 kg.

Non aspettare un secondo di più e acquista a meno di 30€ la tua Bilancia Intelligente di RENPHO su Amazon, ricordati solo di attivare il coupon per poterla ricevere con un doppio sconto sensazionale.

Con Amazon Prime usufruisci di una spedizione gratuita e veloce su tutto il territorio nazionale italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.