Saldi sicuri: come riconoscere le truffe online e i siti fake

Se la stagione dei saldi è un’occasione per acquistare risparmiando, può anche trasformarsi in un incubo a causa delle truffe online. Infatti, cybercriminali esperti sono già pronti con le loro esche e i siti fake per far cadere nelle loro trappole più utenti possibili. Da un’esperienza totalmente positiva potresti trovarti a vivere un’esperienza totalmente negativa.

In gioco ci sono i tuoi dati personali e i tuoi risparmi. Il consulente per la sicurezza informatica di NordVPN Adrianus Warmenhoven ha spiegato: “Spesso questi siti vengono creati per raccogliere dati delle carte di pagamento e informazioni personali; in altri casi, però, il danno è una perdita economica diretta: i clienti pagano per prodotti che non avranno mai o di cui, a volte, ricevono soltanto una foto“.

Oggi i cybercriminali sfruttano l’intelligenza artificiale per creare siti fake e quindi truffe online durante il periodo dei saldi. Questo permette loro di realizzare falsi siti di shopping molto velocemente, in modo semplice e rapido. Così potenziano i loro raggiri a danno di chi sta solo cercando un buon affare.

Consigli per acquistare durante i saldi senza cadere nelle truffe online

Un sondaggio condotto da NordVPN ha rivelato che un italiano su quattro, che ha subito truffe online, è stato raggirato durante il periodo dei saldi. Nello specifico, sotto la lente di ingrandimento degli esperti, si tratta di Black Friday e Cyber Monday. In totale, il sondaggio parla di quasi 3 milioni di italiani finiti nella trappola dei cybercriminali.

Cosa bisogna fare per acquistare in sicurezza durante i saldi senza finire vittima delle truffe online? Warmenhoven ha fornito alcuni consigli pratici per riconoscere una truffa da un buon affare: “La principale strategia da tenere a mente in questa stagione di shopping è semplice: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera o richiede molte informazioni personali, probabilmente si tratta di una truffa“.

“Inoltre – continua l’esperto – è importante fare attenzione a piccoli dettagli come errori grammaticali, immagini di bassa qualità o link non funzionanti è spesso un chiaro segnale che il sito è fraudolento“. Quindi occhi bene aperti prima di acquistare online. In sintesi occorre fare attenzione a: