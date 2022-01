Saldi invernali: i consigli per evitare le truffe online

La stagione dei saldi invernali ha già aperto le sue porte. Un'ottima occasione per risparmiare sugli acquisti spesso destinati, da due anni a questa parte, allo shopping online. Comodità, consegna spesso gratuita e forti sconti sono le principali caratteristiche che rendono interessante la spesa nei più famosi siti di e-commerce. Insieme a tanto risparmio però, ad attenderci ci sono anche le consuete truffe online. Lo sa bene Federconsumatori, infatti ha realizzato un vademecum per aiutarci a non caderne vittima.

Saldi invernali: come non cadere nella trappola delle truffe online

Dopo il Black Friday ecco di nuovo un'occasione ghiotta per gli acquisti: i saldi invernali. L'Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha stimato che circa il 37% delle famiglie approfitterà delle vendite promozionali di questo nuovo anno.

A dare supporto alle vendite, nonostante l'aumento di contagi, c'è comunque una situazione decisamente migliore rispetto all'anno scorso grazie a chi ha scelto di vaccinarsi. La spesa media, incalzata dai saldi invernali, sarà di circa 184,20 euro in media a famiglia. Occorre però alzare i livelli di attenzione perché sempre più utenti si dedicheranno allo shopping online e le truffe li stanno già attendendo.

Come non cadere nella trappola delle truffe? Semplice, seguendo i consigli di Federconsumatori che è sempre attenta nei confronti di tutti i consumatori italiani. Vediamo quindi come evitare di trovarsi invischiati in qualche triste raggiro dei saldi invernali che, invece di farci risparmiare, ci deruba: