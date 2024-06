Saldi Estivi 2024: ecco le date di inizio per ogni regione

Mancano poche settimane all’inizio dei saldi estivi 2024: un’ottima occasione per risparmiare su prodotti e abbigliamento. Sebbene il “via” – fissato per sabato 6 luglio – sia uguale per tutta Italia (con alcune eccezioni, che vedremo in seguito), la durata di offerte e sconti varia in base alla regione.

Calendario dei saldi estivi 2024

Come anticipato, i saldi estivi 2024 partono sabato 6 luglio in pressoché tutta Italia. Fanno eccezione Trento e provincia e alcuni distretti dell’Alto Adige, che godono di una maggiore libertà.

Ecco quindi tutte le date di inizio e fine dei saldi 2024 in Italia, regione per regione:

Abruzzo : dal 6 luglio, con durata di 60 giorni;

: dal 6 luglio, con durata di 60 giorni; Basilicata : dal 6 luglio al 6 settembre;

: dal 6 luglio al 6 settembre; Calabria : dal 6 luglio per 60 giorni;

: dal 6 luglio per 60 giorni; Campania : dal 6 luglio, sempre 60 giorni;

: dal 6 luglio, sempre 60 giorni; Emilia-Romagna : dal 6 luglio, durata di 60 giorni;

: dal 6 luglio, durata di 60 giorni; Friuli-Venezia Giulia : dal 6 luglio, 60 giorni;

: dal 6 luglio, 60 giorni; Lazio : dal 6 luglio, per 6 settimane;

: dal 6 luglio, per 6 settimane; Liguria : dal 6 luglio al 19 agosto (45 giorni);

: dal 6 luglio al 19 agosto (45 giorni); Lombardia : dal 6 luglio, durano 60 giorni;

: dal 6 luglio, durano 60 giorni; Marche : dal 6 luglio al 1 settembre;

: dal 6 luglio al 1 settembre; Molise : dal 6 luglio per 60 giorni;

: dal 6 luglio per 60 giorni; Piemonte : dal 6 luglio al 31 agosto (8 settimane);

: dal 6 luglio al 31 agosto (8 settimane); Puglia : dal 6 luglio al 15 settembre;

: dal 6 luglio al 15 settembre; Sardegna : dal 6 luglio per 60 giorni;

: dal 6 luglio per 60 giorni; Sicilia : dal 6 luglio al 15 settembre;

: dal 6 luglio al 15 settembre; Toscana : dal 6 luglio, dureranno 60 giorni;

: dal 6 luglio, dureranno 60 giorni; Umbria : dal 6 luglio con durata di 60 giorni;

: dal 6 luglio con durata di 60 giorni; Valle d’Aosta : dal 6 luglio al 30 settembre (60 giorni);

: dal 6 luglio al 30 settembre (60 giorni); Veneto : dal 6 luglio al 31 agosto:

: dal 6 luglio al 31 agosto: Trento e provincia: 60 giorni, i periodi di saldi saranno determinati liberamente dai commercianti.

Diversa la situazione dell’Alto Adige, che merita una spiegazione a parte. Nel distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina (Comuni di Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena) e in Val Venosta (Comuni di Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta), i saldi saranno dal 17 agosto al 14 settembre.

Nel resto dei Comuni del distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina e negli altri distretti di Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, una parte dei Comuni in Val Pusteria (Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto) e in Val Venosta (Comuni di Curon Venosta – tranne Resia e San Valentino alla Muta -, Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales – tranne Maso Corto), saranno dal 19 luglio al 16 agosto.

Infine, nel distretto Val Pusteria, nei soli Comuni di Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, sconti e promozioni partiranno il 18 agosto e si concluderanno il 15 settembre.