Safari perde sempre più utenti: per quale motivo?

Safari sta per perdere il suo posto come “secondo browser Web desktop più utilizzato al mondo”. Di fatto, il portale di Apple si trova subito dopo l'ottimo e sempreverde Google Chrome.

Chi punta alla posizione di Safari?

Il browser web Safari di Apple non è mai stato così popolare come Google Chrome, che domina la quota di mercato mondiale, ma è da tempo consolidato come il secondo browser più utilizzato. Tuttavia, nuovi dati suggeriscono che stia per perdere il suo posto nel podio in classifica a favore dei suoi concorrenti.

Come mostrato da StatCounter, Safari rimane il secondo browser Web desktop più utilizzato al mondo a gennaio 2022, ma questa volta due dei suoi concorrenti sono vicini a conquistare il secondo posto.

Mentre è utilizzato dal 9,84% degli utenti desktop, Microsoft Edge è subito dietro con una quota di mercato del 9,54%. Firefox, che aveva solo l'8,1% di quota nel gennaio 2021, ha guadagnato nuovi utenti negli ultimi mesi e ora detiene il 9,18% della quota di mercato dei desktop. Non sorprende che Google Chrome sia ancora al primo posto con il 65,38%.

In confronto, nel gennaio 2021 il 10,38% degli utenti desktop navigava sul Web con Safari, il che suggerisce che il portale di Apple ha perso terreno rispetto ad altre alternative. Se Safari continuerà a perdere utenti, probabilmente nei prossimi mesi scivolerà al terzo o quarto posto in classifica.

Se si considera il mercato americano, Safari ha ancora un vantaggio rispetto a Microsoft Edge con rispettivamente il 18,12% contro il 12,09%. Tuttavia, ha già perso il suo secondo posto come browser Web desktop più utilizzato in Europa. Vale la pena notare che è disponibile solo su macOS (quando si tratta di desktop), mentre gli altri possono essere installati su Mac e PC Windows.

Sebbene StatCounter o anche la mela non forniscano dettagli sul motivo per cui il browser sta perdendo utenti, possiamo facilmente fare alcune ipotesi al riguardo. Safari è il browser Web predefinito per dispositivi Apple come iPhone e Mac, il che contribuisce sicuramente a renderlo il secondo browser Web più utilizzato al mondo.

L'anno scorso, la compagnia di Cupertino ha introdotto una versione completamente ridisegnata del software che ha unificato la barra degli indirizzi con la barra delle schede. Tuttavia, l'aggiornamento ha lasciato alcuni utenti insoddisfatti, il che ha indotto la società a ripristinare la vecchia cifra stilistica.

Questo, ovviamente, non è stato sufficiente per impedire a molti utenti di passare ad altri browser web. Io stesso, sto utilizzando Google Chrome per lavorare sul mio MacBook Pro 14, ma lo uso anche su iMac. Curiosamente, su iPad e iPhone uso, al 90% delle volte, il browser proprietario.