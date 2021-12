Firefox: nella nuova release una feature per la sicurezza

RLBox di Firefox è una funzionalità nata dalla collaborazione del team di programmatori di Mozilla con la University of California San Diego e la University of Texas. Il cuore della tecnologia è quello di introdurre un nuovo sistema di sicurezza pensato per ridurre al minimo i bug e le eventuali falle di sicurezza presenti all'interno di Firefox stesso.

RLBox di Firefox eleva la sicurezza del browser web

RLBox è una tipologia di sandboxing, ovvero una particolare funzionalità che prevede l'esecuzione di codice all'interno di un ambiente isolato dal resto del sistema: in questo modo, anche in presenza di bug e vulnerabilità di sicurezza, si garantisce la stabilità generale del sistema. Rispetto ai classici sistemi di sandboxing, RLBox ha dalla sua due vantaggi estremamente importanti: prestazioni e utilizzo della memoria.

Grazie alle incredibili ottimizzazioni del nuovo sistema, Mozilla è riuscita a implementare RLBox per numerosi elementi funzionali critici del browser web: Graphite (il motore di render dei font), Hunspell (il sistema di controllo ortografico), Ogg (il container per i formati delle immagini), il parser Expat XML e Woff2. Secondo le informazioni pubblicate da Mozilla, anche la presenza di bug o vulnerabilità non porteranno il team di programmatori a interrompere la funzionalità del browser web: “Anche una vulnerabilità zero-day non dovrebbe porre alcuna minaccia per Firefox.”

La funzionalità di sicurezza RLBox di Firefox è disponibile a partire dalla versione 95 di Firefox disponibile da oggi.