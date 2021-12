Safari ora funziona a 120 Hz su MacBook Pro 2021

La nuova beta di MacOS Monterey 12.2 migliora lo scorrimento in Safari con i display ProMotion dei nuovi MacBook Pro 2021. Sì, in origine questa feature era già presente ma aveva numerosi problemi. Adesso, tutto sembra essere migliorato con l'ultima versione del software della mela.

MacBook Pro 2021: le app supportano i 120 Hz

Apple ha rilasciato oggi agli sviluppatori la prima beta di MacOS Monterey 12.2. Sebbene le note di rilascio per l'aggiornamento indicassero che non ci sono state modifiche, i colleghi di 9to5Mac stanno lentamente scoprendo alcune nuove funzionalità degne di nota. Oltre a un'applicazione Music rinnovata, l'aggiornamento sembra anche apportare miglioramenti tanto necessari al supporto ProMotion per i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

I nuovi laptop premium di Apple sono dotati di display Super Retina XDR con supporto per frequenze di aggiornamento fino a 120Hz. Quando le macchine sono state rilasciate, tuttavia, molti utenti hanno notato che le app come Safari non avevano il supporto per lo scrolling a 120Hz. Sebbene la compagnia abbia rilasciato una nuova versione dell'anteprima della tecnologia Safari con il presunto supporto per lo scorrimento a 120Hz, il primo update non ha risolto completamente il problema.

Con la versione odierna di macOS Monterey 12.2, tuttavia, pare che l'OEM di Cupertino abbia finalmente risolto il bug. Come notato per la prima volta da Luming Yin su Twitter, la versione include uno scorrimento più fluido in Safari sull'ultimo MacBook Pro con ProMotion.

Vari rapporti su Reddit e sui social media indicano che lo scrolling in Safari è davvero più fluido con la beta di oggi. Anche 9to5Mac ha testato questo e ha confermato che il sistema sembra finalmente sfruttare il display ProMotion a 120Hz nei nuovi prodotti di punta dell'azienda.

Ora che macOS Monterey 12.2 è in fase di beta test con gli sviluppatori, ci aspettiamo di vedere una versione beta pubblica rilasciata nelle prossime settimane e una versione generale nei primi giorni del prossimo anno.