Sackboy A Big Adventure PS5: da oggi a un prezzo imperdibile

L’iconico eroe dell’universo PlayStation è tornato. Chi? Sackboy naturalmente! Un altro gigantesco, appassionante e frenetico platform 3D multiplayer arriva sull’ultima console Sony con nuove caratteristiche di gioco, in una storia inedita. Sackboy: A Big Adventure per PS5 è in sconto su Amazon a €29,98. Risparmia il 39% e vivi una nuova fantastica avventura.

Sackboy è tornato ed è più carico che mai

Nuovo capitolo, nuova storia. Il videogioco del 2020, sviluppato da Sumo Digital, è un avvincente sin-off di LittleBigPlanet. Il meschino Vex rapisce gli amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo letale Sconquassatore. Con questa arma pericolosissima è pronto a sconvolgere il Mondo del fai da te, trasformando i sogni in incubi. Solo gli eroi più arditi, impavidi e valorosi possono fermarlo: i Cavalieri Sferruzzati, i mitici protettori. Giocando da solo oppure in compagnia grazie alla modalità multiplayer, affronterai un turbinio di imprevisti sulle montagne innevate, nelle giungle rigogliose, nei regni sottomarini… E persino nello spazio! Sconfiggi il temibile Vex e salva i pupazzi di pezza. Sackboy, il coraggioso eroe di juta, è pronto per diventare un Cavaliere Sferruzzato.

Il platform 3D più amato da grandi e piccini torna su PS5 in una veste tutta nuova, sfruttando l’incredibile qualità grafica della console. Imparerai nuove abilità ed esplorerai terre nuove, con un sistema di combattimento ancora più stimolante rispetto ai vecchi capitoli di LittleBigPlanet.

La nuova avventura del piccolo eroe di pezza ti sta aspettando su Amazon. Con uno sconto del 39% con Prime, Sackboy: A Big Adventure per PS5 può essere tuo a soli €29,98 nella sua edizione fisica. Acquistalo subito e ricevilo direttamente a casa tua in un giorno solo! Oggi sullo store online ci sono anche altre succose offerte per la nuova console della Sony: prova anche Spider-Man Miles Morales, anch’esso al prezzo di €29,98 con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.