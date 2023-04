Spider-Man Miles Morales PS5: mai visto un prezzo così

Sei un amante dei supereroi e, in particolare, dell’universo Marvel? Impossibile non essere fan, allora, di uno degli eroi più apprezzati da grandi e piccini. Ovviamente si tratta di Spider-Man, il buon eroe di quartiere. In attesa del nuovo film sull’Uomo Ragno con protagonista il nuovo e amatissimo Miles Morales, potresti dare un’occhiata a questo titolo per PS5 del 2020, oggi disponibile ad un prezzo davvero conveniente. Vesti i panni di un vero eroe e volteggia tra i grattacieli della città di New York: il videogioco Spider-Man Miles Morales oggi costa solo €29,98 su Amazon, con uno sconto del 32% con Prime.

Spider-Man Miles Morales PS5: eroe per un giorno

In questo gioco dalle incredibili qualità grafiche, vivrai l’ascesa del giovane Miles Morales, nuovo eroe che deve imparare a padroneggiare inaspettati poteri per diventare una nuova versione di Spider-Man, cercando di seguire le orme del suo mentore Peter Parker. Una feroce lotta per il potere, tuttavia, minaccia di distruggere la sua nuova casa, e per salvare la città di New York, Miles dovrà dimostrarsi all’altezza dell’arduo compito. In questo gioco accompagnerai Miles tra le strade innevate del suo quartiere, sul confine tra vita privata e lotta al crimine, scoprendo l’importanza della fiducia e del senso di appartenenza.

Incontrerai i personaggi del film con un design tutto nuovo, dalla qualità video sorprendente, progettato per l’incredibile resa su PS5. Con un sistema di combattimento e di movimento incredibilmente stimolante, potrai padroneggiare le scariche bioelettriche del venom e il potere di occultamento, fare mille acrobazie con le ragnatele, scoprire i numerosi gadget e tutte le nuove abilità da eroe.

Vivi questa incredibile esperienza e prova subito Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5

