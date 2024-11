Ryanar lancia la Cyber Week: 15% di sconto sui voli con il codice promo

La Cyber Week di Ryanair è arrivata! Coloro che prenotano un biglietto aereo entro il 27 novembre utilizzando l’apposito codice promo, riceveranno uno sconto del 15%. Scopriamo come funziona la promozione e quali sono i requisiti per usufruirne.

Ryanair: ecco come ricevere 15% di sconto

La promozione Cyber Week è valida su tutta la rete di destinazioni Ryanair, che tocca gran parte dell’Europa: non solo aeroporto italiani, quindi, ma anche esteri, per un fine settimana all’insegna del risparmio.

Per approfittare del 15% di sconto, è necessario prenotare il proprio volo entro il 27 novembre: dovrà, tuttavia, essere effettuato tra il 1 gennaio e il 28 febbraio 2025. Per ricevere lo sconto basta inserire il codice CWOFF15P in fase di acquisto del biglietto.

La Cyber Week di Ryanair è l’occasione perfetta per festeggiare Capodanno fuori casa, oppure per passare qualche meritato giorno di relax tra gennaio e febbraio 2025. La promozione è disponibile a tempo limitato: approfittane entro il 27 novembre, puoi acquistare il tuo biglietto collegandoti direttamente alla pagina web dedicata.