Ryanair: voli a partire da 13€ con questa offerta FLASH

Ryanair lancia una promozione FLASH valida soltanto per oggi, giovedì 4 luglio, con sconti del 20% su tantissime tratte europee, in partenza dai principali aeroporti italiani. Un’ottima occasione per programmare un weekend fuori porta oppure risparmiare sulle vacanze estive.

Dove partire? I voli Ryanair da soli 13 euro

Per chi parte dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, segnaliamo tante mete estive a prezzi interessanti: Londra (Stansted), Copenhagen, Kos (in Grecia) e Minorca (Spagna) da 16 euro, mentre destinazioni come Faro (Portogallo), Madrid e Corfù (Grecia) partono da 19 euro. Malaga, Porto, Rodi con altre numerose altre mete greche offrono voli a partire da 21,99 euro. La più economica è Zara, in Croazia, da soli 13 euro, che è anche il prezzo promozionale più basso tra tutti gli aeroporti italiani.

Anche da Roma Fiumicino tante occasioni per vivere un’estate europea a prezzi abbordabili. I biglietti per le destinazioni francesi come Parigi (Beauvais), Marsiglia e Tolosa sono disponibili a partire da 16 euro, così come le più belle mete spagnole (Ibiza, Barcellona, Malaga e Madrid, tanto per citarne alcune) che oscillano tra i 23 e i 24 euro.

Situazione simile per Milano Malpensa, dove le destinazioni più economiche sono Budapest e Kos da 14 euro, Londra, Marrakech e Valencia da 16 euro e Bucharest, Corfù, Malta e Berlino (Brandeburgo) dai 19 ai 22 euro. La più “costosa” tra le offerte è Tallinn, in Estonia, con biglietti che partono da 33 euro.

Insomma: le occasioni proposte da Ryanair sono tante, ma la promozione flash ha anche dei requisiti da rispettare. Innanzitutto, per accedere ai prezzi scontati è necessario prenotare entro oggi, 4 luglio, per viaggiare dal 3 luglio al 31 agosto. Il prezzo, poi, non include eventuali extra richiesti dal passeggero, come più bagagli a mano, e si applica soltanto alle prenotazioni effettuate su rotte e date selezionate da Ryanair.

Nonostante ciò, è comunque possibile prenotare viaggi e gite di un weekend risparmiando notevolmente. Le destinazioni e voli in offerta sono disponibili direttamente tramite la pagina promozionale di Ryanair.