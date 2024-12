Ryanair, torna la promo flash: 20% di sconto per volare in Europa

Ryanair ha appena lanciato un’offerta flash perfetta per viaggiare tra gennaio e febbraio: 20% di sconto su tantissime mete europee e italiane, per chi prenota entro l’11 dicembre.

Promo flash Ryanair: 20% di sconto

La promozione flash è attiva per acquisti effettuati tramite il sito web di Ryanair e l’app per dispositivi mobili. È possibile ricevere uno sconto del 20% inserendo il codice promo FSOFF20P in fase di acquisto.

Il biglietto dovrà essere acquistato entro l’11 dicembre, per viaggiare dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025. Le destinazioni aderenti alla promo fanno tutte parte della rete Ryanair: non solo in Italia, ma anche in Europa.

Qualche esempio? Bucharest, Lanzarote, Madrid, Sofia, Vienna, Berlino, Dublino, Francoforte e molte altre. Tutte a prezzi davvero economici, che partono da soli 13,49 euro.

Puoi approfittare della promozione flash Ryanair fino a domani, 11 dicembre. Il viaggio, invece, dovrà essere effettuato tra il 1 gennaio e il 28 febbraio 2025. Ricorda di inserire il codice promo FSOFF20P per ottenere il tuo sconto del 20%.