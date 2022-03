Russia: come scoprire se un sito è stato censurato

Sempre più spesso, negli ultimi giorni, sentiamo parlare di siti internet bloccati in Russia. Infatti, il Paese governato da Vladimir Putin sta censurando diverse pagine web così da renderle inaccessibili a chi vive in territorio russo. Esistono però modi interessanti per scoprire quali di questi sono stati bannati.

Ciò conferma quanto la guerra tra Russia e Ucraina non sia solo combattuta con armi e bombe. Anche la tecnologia sta avendo un ruolo importante in questo conflitto. Prima di tutto, si stanno intensificando gli attacchi informatici. Principalmente a opera di cybercriminali russi, hanno l'obiettivo di carpire informazioni sensibili ad agenzie governative ed enti pubblici.

In secondo luogo, dopo la chiusura dei più importanti servizi dei big della tecnologia, la Russia sta per lanciare il suo Google Play Store alternativo a quello del colosso di Mountain View. Infine, come anticipato, diversi siti stanno diventando inaccessibili nel Paese per volontà del Cremlino. Ecco come scoprire quali sono.

Russia: un portale ci permette di scoprire quali siti sono stati censurati

Non è una novità che la Russia stia attuando una politica di censura. Da sempre la sua linea di governance è stata questa. Dalla stampa ai siti web, Vladimir Putin ha agito con una certa egemonia decidendo quali contenuti rendere fruibili nel Paese e quali invece no.

Secondo un recente controllo di DIGITALE.co, società specializzata nel controllo della censura internet, la Russia ha già bloccato diversi siti web importanti. Tra questi troviamo Facebook, Google, Instagram, Linkedin, Netflix, Reddit, TikTok, Twitch, Twitter e YouTube. Si tratta solo di alcuni nomi del panorama prettamente social oltre a Google in qualità di motore di ricerca.

Nondimeno, rientrano anche diversi siti legati all'informazione nazionale e internazionale che operano in Italia e che fanno capo alle maggiori emittenti televisive italiane. Stiamo parlando di Canale 5, Italia 1 e Real Time.

Come funziona DIGIALE.co

Ovviamente questo potente sistema permette di verificare quali sono state le pagine web bannate nel Paese. Ma come funziona lo strumento di DIGITALE.co per verificare i siti web che sono stati censurati in Russia? Ecco come lo ha spiegato la società:

Per garantire una verifica affidabile, DIGITALE.co utilizza dei server situati a Mosca e San Pietroburgo. Per controllare se un sito web è accessibile in Russia, inviamo l'URL a ciascuno di questi server e cerchiamo di connetterci al sito web dalla rispettiva regione. Se la pagina non è accessibile dai server, lo strumento mostrerà il risultato: Bloccato.

Per verificare che non vi sia un errore tecnico e per rendere ancora più esaustivo il controllo, effettuiamo un ulteriore test per verificare se il sito sia raggiungibile da server in Germania, negli Stati Uniti e a Hong Kong. Se la pagina non è accessibile nemmeno da lì, potrebbe esserci un problema con la pagina stessa.

Chi vive in Russia potrebbe decidere di accedere a un sito bloccato attraverso uno strumento molto utile. Stiamo parlando di un VPN affidabile e funzionale. Tra i migliori c'è NordVPN, conosciuto per la sua professionalità ed efficacia.