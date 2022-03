Guerra Russia-Ucraina: come proteggersi dagli attacchi informatici

Fino a qualche settimana fa, l'idea che l'Italia fosse colpita da attacchi informatici era solo una possibilità. L'allerta fu lanciata a seguito della guerra tra Russia e Ucraina quando, quest'ultima, è stata invasa dalle truppe sovietiche che hanno superato i suoi confini.

Se inizialmente si pensava che a essere in pericolo fossero solo le grandi aziende o i siti governativi, ora l'allarme è stato esteso anche alle piccole realtà e ai privati. Infatti, qualche settimana fa era stato lanciato un alert che attenzionava sull'utilizzo di Trello e Discord, possibili piattaforme utilizzate dai cracker russi per violare le reti italiane.

Attualmente però il rischio di cadere vittima di attacchi informatici è per tutti. Quindi, con urgenza, si vede necessario attivare protocolli di protezione aziendale, ma anche personale. Scopriamo insieme come è possibile proteggersi grazie ai consigli di alcuni esperti che lavorano presso società leader nella sicurezza informatica internazionale.

Allarme attacchi informatici: la guerra Russia-Ucraina si combatte anche nella rete

Se attualmente la guerra Russia-Ucraina si sta combattendo sul territorio dell'Est Europa, questo conflitto lato cybersicurezza sta mettendo in pericolo il mondo intero, compresa l'Italia. Come già anticipato, aziende esperte in sicurezza informatica, hanno rivelato che a rischio ci sono tanto le grandi aziende e le organizzazioni governative, quanto le piccole realtà e i privati. Questo perché gli attacchi informatici durante un conflitto bellico non guardano in faccia a nessuno.

Ma come possiamo difenderci dall'eventualità che ognuno di noi possa essere attaccato da questi pericolosi cracker (ovvero hacker cattivi)? A questa domanda ha risposto Marco Ramilli, AD di Yoroi – azienda specializzata in cybersicurezza – che, in prima battuta, consiglia di tenersi aggiornati e ascoltare attentamente le raccomandazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Successivamente occorre prestare particolarmente attenzione a quei canali che possono essere un mezzo facile per la diffusione di attacchi informatici: