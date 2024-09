Rispondi alle chiamate dal polso e tieniti in forma con questo smartwatch a 19€

Se vuoi un wearable con tantissime funzioni, tra cui la risposta alle chiamate integrata, spendendo il meno possibile, fiondati su Amazon e approfitta di questa occasione strepitosa. Metti subito nel tuo carrello questo smartwatch a soli 19,99 euro, invece che 89,99 euro.

Con lo sconto del 78% il prezzo crolla drasticamente e ti fa risparmiare davvero tantissimo. Soprattutto potrai ottenere uno smartwatch con una marea di modalità per tenerti in forma, controllare il tuo stato di salute quotidianamente e interagire con messaggi e chiamate. Ha un design accattivante, robusto, elegante e molto leggero per garantire il massimo del comfort. Sicuramente a questo prezzo non puoi trovare di meglio.

Smartwatch con microfono e oltre 100 profili sportivi

Come ti dicevo questo smartwatch ha un design elegante con un display rettangolare da 1,85 pollici, perfettamente visibile alla luce del sole e con un tocco sensibile. Potrai scegliere tra oltre 100 quadranti disponibili che potrai anche personalizzare. Ha poi un cinturino in silicone che ti permette di regolarlo come desideri ed è molto comodo. Puoi leggere le notifiche di messaggi, e-mail e social.

Puoi avvalerti delle oltre 100 modalità sportive per tenerti in forma e grazie alla sua impermeabilità all’acqua con certificazione di grado IP69 lo potrai usare al mare e in piscina. È in grado di monitorare il battito del cuore, l’ossigeno del sangue e le fasi del sonno. Ha inoltre una super batteria che garantisce fino a 7 giorni di autonomia con una singola ricarica. E lo potrai connettere sia dispositivi Android che a quelli iOS.

Senza ombra di dubbio questa è l’offerta del giorno e dato che scadrà a momenti devi essere velocissimo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 19,99 euro, invece che 89,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.