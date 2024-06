Rowenta X-PERT: aspirapolvere senza fili TOP in OFFERTA a 70€ in MENO

Rendi più veloce la pulizia di pavimenti di casa senza spendere chissà quanti soldi, grazie a questa promozione che trovi soltanto su Amazon. Dunque prima che l’offerta scada metti subito nel tuo carrello l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 7.60 a soli 139,99 euro, invece che 209,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto bello grosso del 33% che ti permette di risparmiare la bellezza di 70 euro per sul totale. Questa scopa elettrica ha una potenza di aspirazione eccellente e risulta anche maneggevole e molto versatile. Inoltre se preferisci hai la possibilità di pagare in comode rate da 28 euro al mese per 5 mesi senza interessi. È un’esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Rowenta X-PERT 7.60 a prezzo shock

Non c’è dubbio che ha un prezzo del genere l’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 7.60 è uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi. Come ti dicevo è veramente leggera, con un peso di soli 2 kg in modalità aspirapolvere e 1,2 kg in modalità aspirabriciole. Esatto, perché potrai scegliere come utilizzarlo, ti basta sganciare la parte principale dal tubo e inserire i diversi accessori per aspirare su qualsiasi superficie.

Possiede una potentissima aspirazione grazie a una potenza da 140 W e una batteria in grado di durare fino a 45 minuti con una ricarica completa. È dotata di pratici LED sulla parte anteriore della spazzola che ti permettono di vedere anche negli angoli bui. Il filtro riesce a raccogliere tutto lo sporco e lo puoi svuotare in un attimo senza sporcarti le mani.

Insomma siamo di fronte a una vera forza della natura che oggi puoi avere un prezzo decisamente inferiore. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 7.60 a soli 139,99 euro, invece che 209,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e la riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritta al servizio fallo ora cliccando qui.