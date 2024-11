Rowenta X-PERT 7.60 potenza da 140W che elimina ogni sporco (-33%)

Un aspirapolvere senza fili da prendere in considerazione se sei alla ricerca di un peso piuma ma con una forza inesauribile. Praticamente il detto “nelle botti piccole c’è il vino buono” fatto ad elettrodomestico visto che Rowenta X-PERT 7.60 soddisfa ogni esigenza. Con accessori inclusi in confezione, puoi pulire i pavimenti e non solo. Puoi acquistarla immediatamente a 139,99€ su Amazon con uno sconto del 33%, fossi in te non me lo lascerei scappare anche perché è a tempo limitato.

Rowenta X-PERT 7.60, l’aspirapolvere senza fili che non pesa niente

Con un peso di appena 1,2kg Rowenta X-PERT 7.60 è uno dei modelli più leggeri sul mercato. Tuttavia non scende a compromessi grazie alla sua potenza eccezionale. Senza fili e dal design verticale, lo passi per il tuo appartamento senza sforzi e lo ripone ancora più facilmente con il suo supporto da muro. Ideale se hai un abitazione a più piani, questo modello è garantito.

Con un motore dalla potenza di 140W l’aspirazione è ottimale e non si limita a briciole e sporco più grande ma anche al più minuto eliminando con facilità ogni traccia di impurità dai pavimenti. Sotto questo punto di vista, ti segnalo che peli e capelli non sono una problematica.

Potendo montare diversi accessori, l’aspirapolvere diventa portatile e utilizzabile in casa ma anche per la pulizia dell’auto, tappezzeria e delle zone più difficili grazie al sistema con lancia. Tutto lo sporco viene raccolto nel contenitore che con un click si svuota e torna come nuovo.

45 minuti di autonomia e batteria rimovibile a tua disposizione. Sulla spazzola principale c’è integrato un LED che ti consente una visione ancora più accurata.

A soli 139,99€ su Amazon, la Rowenta X-PERT 7.60 è l’aspirapolvere senza fili da acquistare subito. Collegati in pagina e approfitta dello sconto del 30% con un click.

Le spedizioni, come al solito, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.