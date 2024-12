Rowenta X-PERT 6.60 è leggero e con potenza 100W: lo sporco lo annienta

Spesa minima ma che aspirapolvere senza fili che porti a casa! Con Rowenta X-PERT 6.60 non ci sono dubbi, hai un sistema di pulizia che rende polvere e sporco un amaro ricordo. Eccezionale sotto tutti i punti di vista, in confezione include tutti gli accessori per non limitarti ai pavimenti. Siccome su Amazon è ancora in sconto, non perdertelo per nessun motivo. Puoi acquistarlo a soli 119,99€ con uno sconto del 23% sul prezzo di listino. Approfittane e aggiungilo al carrello.

Rowenta X-PERT 6.60, perché scegliere questo aspirapolvere?

Un aspirapolvere che in casa rende qualsiasi pulizia una passeggiata. Finalmente in modello slim e leggero ma con una potenza che ahi, la polvere avrà paura persino di posarsi sui pavimenti! Rowenta X-PERT 6.60 è un modello di cui non fare a meno e con accessori al completo ti permette di pulire tanto altro in più.

Design verticale, senza fili e con una batteria eccellente. Pensa che hai a disposizione fino a 45 minuti di autonomia per poter pulire anche gli angoli più nascosti e andare con calma per tutta casa. Una volta che hai terminato lo metti in carica con la sua base da muro dove occupa pochissimo posto e torna pronto e come nuovo.

Ma veniamo a noi, il motore da 100W crea una potenza di aspirazione eccellente grazie alla quale puoi eliminare peli, capelli, briciole, polvere e altro tipo di sporco senza intoppi. Tutto quanto viene raccolto nel pratico contenitore senza sacco che si svuota nel giro di sue secondi. Nulla di più comodo vero?

Insomma, se vuoi un modello che sia leggero e funzionale questo è quello perfetto.

A soli 119,99€ su Amazon, il Rowenta X-PERT 6.60 è un aspirapolvere senza fili eccellente. Puoi farlo tuo approfittando di uno sconto del 25% online in questo momento.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.