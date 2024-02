Rowenta Virtuo Formula 1: tagliacapelli e regolabarba, ora solo 33€

Ormai dopo il lockdown hai smesso anche tu come tanti di andare dal parrucchiere? Allora sono certo che questa è l’occasione giusta per te. Se vai ora su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il tagliacapelli e regolabarba Rowenta Virtuo Formula 1 a soli 33,59 euro, invece che 61,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 32% più di un ulteriore sconto del 20% per un risparmio totale di oltre 28 euro. E con questo fantastico rasoio elettrico puoi ritoccare il tuo stile in modo semplice e veloce.

Rowenta Virtuo Formula 1 a un prezzo da sogno

Senza fare tanti giri di parole possiamo dire che adesso il prezzo è veramente a terra, ma non è l’unica cosa degna di nota. Grazie alla sua potenza da 6.500 rpm e delle lame affilatissime taglia i capelli e la barba in un attimo, senza dover passare e ripassare più volte dallo stesso punto.

Grazie ai vari pettini che trovi inclusi e alla pratica rotella sul manico puoi regolare come desideri la lunghezza per una rasatura più che mai personalizzata. Ha una super batteria che dura per 3 ore e si ricarica rapidamente. Ti bastano 4 minuti per avere un’altra ora e mezza di taglio. E l’indicatore LED ti permette di vedere in un attimo l’autonomia residua.

Non c’è dubbio, a questa cifra è da prendere all0istante. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Rowenta Virtuo Formula 1 a soli 33,59 euro, invece che 61,99 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.