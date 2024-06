Router Wi-Fi 6 Netgear: con il 33% di sconto risparmi oltre 50€

Il Netgear RAX10 è un router WiFi 6 potente e versatile, attualmente in offerta su Amazon a 115,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo precedente di 173,72€. Questo router offre una velocità WiFi fino a 1,8 Gbps grazie alla tecnologia WiFi 6, rendendolo ideale per lo streaming di film, giochi, videochiamate e trasferimento di file in modo simultaneo.

Il RAX10 è compatibile con tutti i provider di servizi Internet fino a 1 Gbps, inclusi connessioni via cavo, satellite, fibra ottica e DSL. È facile da configurare e gestire tramite l’app Nighthawk, che consente di personalizzare le impostazioni WiFi, effettuare test di velocità e monitorare l’utilizzo dei dati

D’interessante c’è che questo router include anche un ricco pacchetto di funzionalità avanzate per la sicurezza. Netgear Armor, che potrai provare gratuitamente per 30 giorni, offre una protezione completa contro le minacce informatiche. Troviamo, poi, i protocolli di sicurezza WPA2/WPA3, firewall doppio (SPI e NAT), e perfino funzionalità VPN.

Il router dispone di quattro porte Ethernet Gigabit per collegare dispositivi cablati come computer, console di gioco e lettori di streaming. La tecnologia avanzata include un processore quad-core da 1,5 GHz, OFDMA, 1024-QAM e il supporto per il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistan.

Insomma, come avrai ormai capito, si tratta di una soluzione davvero completa ed eccellente. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito con il 33% di sconto!