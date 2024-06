Router portatile per avere internet sempre e dovunque: tuo a 49€

Il TP-Link M7000 è un router 4G LTE che offre una connessione internet mobile affidabile e veloce. Questo dispositivo compatto e portatile consente di navigare con velocità di download fino a 150 Mbps e upload fino a 50 Mbps. Supporta tutte le principali reti italiane, comprese Ho Mobile, Iliad e Kena, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento.

Grazie allo sconto last minute del 17%, ora puoi acquistare il router TP-Link M7000 su Amazon ad un prezzo scontato di soli 49 euro, rispetto al prezzo originale di 59 euro: non perdere questa opportunità di risparmio.

Torna in offerta il router 4G TP-Link M7000

Il router 4G LTE TP-Link M7000 offre una soluzione versatile ed immediata per condividere la connessione internet con più dispositivi. Supporta fino a 10 dispositivi contemporaneamente: ideale per famiglie o piccoli gruppi di lavoro. Basta inserire una SIM 4G per trasformare il router in un hotspot Wi-Fi dual band.

L’M7000 è dotato di una batteria da 2000 mAh, che garantisce ore di connessione senza bisogno di una presa di corrente. Inoltre, la funzione di risparmio energetico aiuta a preservare la batteria, spegnendo automaticamente il Wi-Fi quando non è in uso. La gestione del router è resa semplice dall’app tpMiFi, che permette di controllare e configurare il dispositivo direttamente dal tuo smartphone.

Sfrutta uno sconto di 10 euro per mettere nel carrello il router TP-Link M7000 ad un prezzo stracciato, prima che la disponibilità termini: lo riceverai a casa velocemente e senza ulteriori spese per la consegna.