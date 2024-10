Robot per pulizie in casa: i 5 modelli da acquistare in sconto su Amazon

Hai bisogno di una mano in casa? Con questi 5 modelli di robot hai ciò che ti occorre. Praticamente tra i migliori che trovi in vendita su Amazon e tutti in sconto per concludere affari sotto ogni punto di vista. Alcuni di questi modelli hanno la stazione di ricarica che non solo rialimenta la batteria ma svuota i contenitori in automatico per non farti preoccupare della manutenzione.

Quale scegliere? Sono tutte delle opzioni valide con potenza più che forte per eliminare ogni genere di sporcizia. In base al budget che hai a disposizione troverai sicuramente il match perfetto.

Robot aspirapolvere: i 5 migliori ora in offerta su Amazon

Ormai il settore degli aiutanti robot ha fatto passi da gigante. Non solo in termini di tecnologie ma anche di risultati. Tutti i modelli che ti sto citando, infatti, hanno la doppia funzione al loro interno per aspirare ogni genere di sporco e lavare i tuoi pavimenti in una sola passata.

Se sei interessato ai soli robot senza stazione di ricarica (arrivano semplicemente con la basetta), le migliori opzioni sono:

Xiaomi Robot Vacuum S12 – funzione Aspirapolvere e Lavapavimenti con navigazione LiDAR per muoversi con disinvoltura, mappatura personalizzata della tua casa e forza di aspirazione 4.000Pa per rimuovere anche peli e capelli. Ha un’autonomia di 130 minuti e 4 modalità oltre alla gestione via app. PREZZO di 159,99€ con sconto del 55%.

LEFANT M1 – funzione Aspirapolvere e Lavapavimenti con navigazione LDS e mappatura del tuo appartamento. Ha un’autonomia da 150 minuti e un design slim per raggiungere spazi angusti. PREZZO di 189,99€ con sconto del 53%.

Se invece hai l’obiettivo di introdurre in casa un robot che faccia tutto dalla A alla Z, hai bisogno di un modello con stazione di ricarica. Grazie a queste, lo svuotamento dei contenitori avviene in automatico e per diverse settimane (a seconda delle varianti) non devi preoccuparti di altro. Le migliori opzioni sono:

roborock Q5 Pro+ – funzione Aspirapolvere e Lavapavimenti con svuotamento automatico e dotato di innovativa spazzola DuoRoller. Ha una potenza di 5500Pa da usare con un’autonomia di 240 minuti ed è dotato di sensori LiDAR PreciSense per una navigazione senza intoppi. Puoi gestirlo da App e con Alexa. PREZZO di 299,90€ con sconto del 34% e coupon 60€.

Dreame L10s Pro Ultra Heat – con funzione Aspirapolvere e Lavapavimenti e stazione di ricarica dove viene lavato il mocio con acqua calda. Potenza d’aspirazione pari a 7.000Pa e riconoscimento ostacoli intelligente. PREZZO di 749€ con sconto del 25%.

ECOVACS DEEBOT T30S – funzione Lavapavimenti e Aspirapolvere con potenza di 11000Pa. Ha integrato un sistema Anti-grovigli e sensori per movimento in casa avanzato. Grazie alla stazione di ricarica avviene l’autolavaggio del mocio con acqua calda a 70°C. PREZZO di 699€ con sconto del 30%.