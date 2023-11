Robot Dreame, tutte le migliori offerte per il Black Friday 2023

Tre parole, non serve altro: Black, Friday e Dreame. Tre parole soltanto per aprire le porte di una delle più ghiotte opportunità di questi giorni. Chi già ha provato l’ebrezza dei robot per la pulizia di casa, non ha bisogno di presentazioni: il marchio è affermato, la qualità è nota, i prodotti molteplici. Chi invece ancora non ha ceduto alle lusinghe dell’incredibile comodità della robotica, allora troverà un’occasione unica nei prezzi di questi giorni, quando il Black Friday stende fin dal 13 novembre il tappetino rosso che porta al Natale e ci fa passare in fila tutti i migliori modelli della gamma Dreame.

Non resta che prepararsi, quindi, e iniziare ad immaginare come sarebbe la vita con un robot Dreame in casa: sul divano a leggere mentre il robot toglie le briciole in cucina, ai fornelli mentre il robot toglie la cenere davanti al caminetto, davanti alla televisione mentre il robot aspira i peli del cane in salotto. Questo è un Dreame.

Dreame, le offerte per il Black Friday

Non resta che scegliere, dunque, perché l’imbarazzo della scelta è la migliore delle situazioni che il Black Friday possa mettere a disposizione. Questi i modelli principali in offerta in questo periodo di sconti proiettati al Natale.

DreameBot D10s

Il modello D10s rappresenta l’evoluzione ultima della pulizia di base, dove il robot combina tre strumenti in uno per fare in modo che ogni singolo passaggio possa essere quanto più efficace possibile. La prima azione è quella della spazzola rotante a tre razze in gomma, la cui azione consente di arrivare anche negli angoli per proiettare ogni residuo verso il centro del robot. In questa zona avviene la seconda azione, con una spazzola longitudinale di forma elicoidale che porta i residui all’interno facilitando il lavoro della suzione da 5000Pa abilitata dall’aspiratore interno. Il terzo strumento è il panno posteriore, che aumenta ulteriormente l’efficienza catturando polveri e peli residuo grazie ad un lavoro di strofinamento a umido garantito dal generoso serbatoio interno.

Il raccoglitore interno per lo sporco testimonia la bontà dell’azione portata avanti e la base di ricarica si occupa del ristoro al termine del ciclo di pulizia. L’ampia batteria inclusa (5200mAh garantisce fino a 280 minuti di lavoro consecutivo, consentendo così di coprire agilmente un intero appartamento. La rapida mappatura iniziale basata su tecnologia LDS consente di avere un quadro completo della superficie da trattare, consentendo al robot di arrivare rapidamente ai settaggi necessari per organizzare al meglio la pulizia.

La capacità di riconoscere gli ostacoli e di gestire così al meglio percorsi e cicli di pulizia rendono il D10s un compagno fedele dal prezzo estremamente accessibile: l’occasione del Black Friday esalta questo aspetto, regalando a tutti l’opportunità di avere un assistente domestico sempre a portata di mano. O a portata di Alexa: basterà dire all’assistente intelligente di avviare la pulizia, infatti, ed ecco che il Dreame D10s inizierà a lavorare.

Dreame D10s, l’offerta per il Black Friday

Quando? Dal 13 al 19 novembre

Quanto? 40€ di sconto

Prezzo? 259€

Dove? Su Amazon

DreameBot D10s Plus

Passando alla versione “Plus”, Dreame cambia registro: non solo il robot si fa più raffinato grazie all’intelligenza artificiale, ma si automatizza anche la manutenzione quotidiana ed evolve il concetto della base di ricarica. Ogni qualvolta il ciclo di pulizia termina, infatti, il robot torna al punto di partenza dove viene svuotato dei residui raccolti, proiettandoli tutti all’interno della sacca contenitiva disponibile nella base di ricarica. Mentre le batterie vengono ripristinate, insomma, lo sporco viene tolto dal serbatoio interno e non occorre fare nulla prima che la prossima attività possa aver inizio.

Insomma: puoi dimenticartene. Ogni 2 mesi circa sarà l’app dedicata ad avvisare del fatto che il sacchetto è colmo e va cambiato. Fino ad allora non resta che godersi la casa pulita senza badare a null’altro, poiché il DreameBot D10s Plus opera in totale autonomia sulla base della mappatura effettuata e delle impostazioni di pulizia indicate. Dulcis in fundo, il robot può anche svolgere l’azione che meno ci si potrebbe aspettare: quello della videosorveglianza. Una cam integrata, infatti, consente di riprendere quanto sta accadendo tra le mura domestiche, spostandosi tra le varie stanze per vedere tutto da remoto direttamente con il proprio smartphone: quello che dovrebbe essere un robot per le pulizie diventa addirittura un vero e proprio assistente casalingo.

Peli, polvere, briciole, residui di ogni tipo: è possibile chiudersi la porta alle spalle e dimenticarsene, perché al rientro sarà nuovamente tutto pulito. E così per molti giorni, senza dover fare alcunché se non attendere la notifica che avvisa della necessità di acqua nuova o di svuotare il serbatoio dello sporco. Niente male, a questi prezzi.

Dreame D10s Plus, l’offerta per il Black Friday

Quando? Dal 13 al 19 novembre

Quanto? 90€ di sconto

Prezzo? 369€

Dove? Su Amazon

Dreame H12 Pro

Dreame ha però in serbo anche un’altra gamma di prodotti che nel modello H12 Pro trova il proprio top di gamma. Si tratta di un aspiraliquidi e aspirapolvere destinato ad alzare il livello della pulizia di casa. Non c’è infatti alcun ostacolo che non possa essere affrontato: dal cartoccio di latte versato al sacchetto di farina bucato, dalle uova cadute sul pavimento allo zucchero sfuggito da una mano incauta, il rullo e l’aspirazione dell’H12 Pro potrà provvedere in modo istantaneo.

Si tratta infatti di un aspiratore senza fili il cui valore aggiunto sta nel design dell’elemento finale (che consente di arrivare fino agli angoli più reconditi), nella comodità di spinta (il rullo a trazione favorisce l’azione del braccio), e nella capacità di aspirazione (favorita dall’uso dell’acqua sul rullo di raccolta). Ad ogni passaggio il Dreame H12 Pro pulisce e asciuga, potendo contare su tre modalità di pulizia e su un sistema autopulente che tiene sempre perfettamente in efficienza l’aspiratore.

Quando si pone l’H12 Pro a riposo, le batterie si caricano ed un getto d’aria calda asciuga le componenti utilizzate per evitare la formazione di muffe e residui maleodoranti: il pavimento sarà inevitabilmente sempre come nuovo, poiché l’azione in profondità è portata avanti con una azione congiunta di aspirazione, strofinamento ed utilizzo d’acqua per un’efficacia completa tanto sui bordi quanto nella fuga tra le piastrelle.

Un dispositivo di rango superiore, insomma, che non teme alcun tipo di sporco e che per ogni emergenza è sempre pronto ad intervenire. Lo sconto del Black Friday lo rende ancor più accessibile ed appetibile, poiché non c’è casa che non abbia necessità di uno strumento tanto versatile ed incisivo.

Dreame D10s Plus, l’offerta per il Black Friday

Quando? Dal 13 al 27 novembre

Quanto? 66€ di sconto

Prezzo? 333€

Dove? Su Amazon

Black Friday, l’occasione

Il Black Friday di Dreame è quindi di fatto già iniziato ed è un’occasione ghiotta per questo tipo di device. Lo sconto ulteriore, rispetto ai prezzi accessibili che Dreame è già in grado di mettere insieme, rende questi device un’ottima idea regalo, una grande tentazione di fine anno ed il miglior investimento per il proprio tempo libero. Non a caso ormai da qualche anno proprio i robot per le pulizie domestiche sono tra i grandi protagonisti delle vendite durante questa ricorrenza. Il motivo è semplice: basterà chiedere a chi già ne possiede uno e che, dopo poche prove, già sente di non poterne più fare a meno.

A partire dal 17 novembre saranno disponibili ulteriori offerte e con l’avvicinarsi al Black Friday anche il modello L20 Ultra troverà spazio tra gli sconti di fine anno. Insomma, occhio a Dreame: certi sconti sembrano un sogno, invece sono il Black Friday.