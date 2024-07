Robot aspirapolvere Electrolux in PROMO al 50% + codice segreto (-155€)

L’offerta che ti sto per segnalare è veramente da prendere al volo e infatti finirà in poco tempo. Quindi prima che sia tardi fiondati su eBay e aggiungi al tuo carrello il robot aspirapolvere Electrolux a soli 144,99 euro, anziché 299,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale PSPRLUG24 al momento del pagamento.

Così puoi avvalerti di uno sconto gigantesco già applicato del 50% più un ulteriore piccolo sconto con il codice segreto per un risparmio totale di ben 155 euro. Con questo piccolo robot avrai i pavimenti puliti senza alzare un dito. Ogni giorno gira per casa e pulisce i pavimenti al posto tuo.

Robot aspirapolvere Electrolux: a questo prezzo è super

Di questi dispositivi in commercio ce n’è davvero tanti ma il robot aspirapolvere Electrolux garantisce prestazioni eccellenti con una spesa decisamente vantaggioso. Grazie alla sua altezza da soli 7,8 cmè in grado di infilarsi dappertutto garantendo una pulizia profonda. Ha dei sensori laser precisi anticollisione.

Nonostante la sua potenza è molto silenzioso e possiede una batteria in grado di durare per circa due ore con una singola ricarica. Potrai controllare il piccolo robot con lo smartphone scaricando gratuitamente l’app dedicata e potrai programmare le attività di pulizia quotidiana. Con il sistema di filtraggio a due strati riesce a rimuovere il 99,5% delle polveri sottili che altrimenti rimarrebbero nell’aria.

Insomma siamo di fronte a un’occasione imperdibile. Quindi non aspettare che sia troppo tardi, vai immediatamente su eBay e acquista il tuo robot aspirapolvere Electrolux a soli 144,99 euro, anziché 299,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PSPRLUG24 al momento del pagamento. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.