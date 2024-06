Robot aspirapolvere dreame D10 Plus con SVUOTAMENTO AUTOMATICO in sconto (Amazon)

Liberati davvero dall’incombenza delle pulizie domestiche con il potentissimo robot aspirapolvere dreame D10 Plus, dotato anche di stazione di svuotamento automatico, che oggi può essere tuo in offerta su Amazon a soli 279 euro.

Robot aspirapolvere dreame D10 Plus: le caratteristiche

dreame d10 Plus nasce per rendere le pulizie domestiche più semplici e automatizzate. Al termine di ogni sessione di pulizia, infatti, il robot torna automaticamente alla base inclusa nella confezione che gli permette di svuotare autonomamente e in modo silenzioso la polvere raccolto.

L’operazione di svuotamento dura appena 10 secondi e riduce così al minimo la manutenzione da parte tu. La stazione andrà svuotata, all’incirca, ogni 45 giorni dandoti modo di evitare il contatto frequente con la polvere, specie se sei una persona sensibile alle allergie.

Il D10 Plus è un robot aspirapolvere intelligente e molto potente dotato di navigazione laser Lidar che gli permette di effettuare una mappatura precisa dell’abitazione in appena 8 minuti ed evitare gli ostacoli in modo efficiente e veloce.

Tramite l’app installabile su smartphone puoi personalizzare le operazioni di pulizia e di impostare dunque luoghi e orari di pulizia, punti da evitare, frequenza giornaliera e così via. Inoltre, è compatibile con Google Assistant o Amazon Alexa dandoti modo di controllarlo persino tramite comandi vocali.

Con una potenza di aspirazione di 4000pa e funzioni di lavaggio del pavimento, è un prodotto completo che ti dispenserà in pratica dalle pulizie di casa. Acquistalo adesso su Amazon a soli 279 euro.