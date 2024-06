Robot aspira e lava dreame L10 Prime: offerta WOW a 399€

Non ne puoi più di passare quel poco di tempo libero che hai, a pulire la casa? Vorresti un elettrodomestico che possa sostituirti almeno nella pulizia dei pavimenti? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di acquistare questo potente robot aspira e lava dreame L10 Prime in offerta TOP, al prezzo di soli 399 euro.

Ebbene si, grazie a questa imperdibile offerta a tempo questo magnifico aspirapolvere sarà tuo al prezzo così conveniente, Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo. Ma non finisce qui, infatti sempre per gli abbonati a Prime, è riservata la possibilità di acquistare subito questo prodotto e di pagarlo in comode rate con Cofidis al check out.

Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Grazie alla presenza di un algoritmo intelligente, questo robot sarà in grado di lavare automaticamente i mop dopo ogni pulizia del pavimento. Inoltre, la funzione della asciugatura ad aria farà in modo di prevenire la formazione di muffa o batteri.

Se sono presenti tappeti sul pavimento di casa, non dovrai preoccuparti, poiché il mop del robot si solleverà di 7 mm. Non dovrai preoccuparti di macchie appiccicose e difficili da togliere: il mop a doppia centrifuga sarà in grado di riprodurre la rotazione a pressione delle mani eliminandole senza problemi.

Con una potenza di 4.000Pa saranno eliminati detriti, sporcizia e capelli da ogni tipo di pavimento senza che tu muova un dito. Competo di tecnologia LDS, acquista questo potentissimo robot aspira e lava dreame L10 Prime a soli 399 euro prima che sia troppo tardi! L’offerta terminerà a breve.