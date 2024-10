Roborock S8 MaxV Ultra: robot aspirapolvere top di gamma a soli 1.099€ su Amazon

Il Roborock S8 MaxV Ultra è attualmente disponibile su Amazon a 1.099,00€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino di 1.299,00€. Questo robot aspirapolvere rappresenta una delle soluzioni più avanzate per la pulizia automatica della casa, con una serie di funzionalità che lo rendono ideale per chi cerca un dispositivo potente e versatile .

Il Roborock S8 MaxV Ultra è dotato di una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, che lo rende tra i più potenti aspirapolvere robot sul mercato. Grazie alla tecnologia Reactive AI 2.0, è in grado di riconoscere ed evitare gli ostacoli in modo autonomo, migliorando l’efficacia della pulizia senza il rischio di urti.

La stazione RockDock Ultra 8-in-1 offre una soluzione completa di gestione automatizzata, che comprende l’auto-svuotamento, l’auto-pulizia e la ricarica, rendendo la manutenzione del robot estremamente semplice.

Un’altra caratteristica notevole è il lavaggio del panno con acqua calda a 60°C, che garantisce una pulizia ancora più accurata delle superfici. La spazzola laterale FlexiArm assicura una copertura completa anche negli angoli più difficili da raggiungere. Grazie alla combinazione di aspirazione potente e funzioni di lavaggio avanzate, il Roborock S8 MaxV Ultra è in grado di pulire sia pavimenti duri che tappeti, offrendo una soluzione di pulizia integrale per tutta la casa.

Con l’attuale offerta su Amazon, questo robot aspirapolvere è una scelta eccellente, in assoluto tra le migliori che tu possa fare durante questa festa delle offerte Prime: non fartela assolutamente scappare! E se vuoi spendere qualcosina in meno, ottenendo comunque una qualità di prima classe, ti segnaliamo che anche il Roborock S8 Pro Ultra è in offerta a soli 849,99€ (al lancio ne costava quasi 1500€). Lo trovi nella stessa pagina prodotto del MaxV Ultra.