Roborock S7 Max Ultra, oggi risparmi 370€: potentissimo, avanzato e con stazione autosvuotamento

Il Roborock S7 Max Ultra è un robot aspirapolvere e mop avanzato, attualmente in offerta a 829€ rispetto al prezzo originale di 1.199€, con uno sconto del 31%. Un prezzo incredibile per quello che è, a tutti gli effetti, uno dei migliori robot all-in-one sul mercato.

Questo dispositivo è dotato di una base autosvuotante, autolavante, autoasciugante e autopulente, che offre una pulizia completamente automatica. La potenza di aspirazione di 5500 Pa garantisce una pulizia profonda su pavimenti duri e tappeti, mentre le nuove spazzole in gomma migliorano l’efficacia nella raccolta dei peli degli animali domestici.

La tecnologia di prevenzione attiva degli ostacoli in 3D e la navigazione PreciSense LiDAR assicurano che il Roborock S7 Max Ultra eviti intelligentemente gli ostacoli e pulisca in modo efficiente ogni angolo della casa. La funzione di mappatura rapida crea una mappa dettagliata della casa in pochi secondi, migliorando l’accuratezza durante ogni utilizzo. La compatibilità con l’app Roborock e il controllo vocale offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile, permettendo di impostare pareti virtuali e gestire la pulizia in modo efficiente.

Il Roborock S7 Max Ultra combina potenza e funzioni avanzatissime, per una soluzione di pulizia completamente avanzata ed ultra-precisa. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando 370€.