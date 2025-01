Roborock Qrevo Slim automatizza le pulizie in casa: prestazioni WOW

Un investimento sotto tutti i punti di vista ma se il tuo obiettivo è quello di automatizzare la tua casa e di non preoccuparti mai più delle pulizie, con Roborock Qrevo Slim hai il dispositivo che fa al caso tuo. Questo intelligente robot lava, aspira e poi torna alla sua stazione di ricarica dove si svuota e si pulisce in autonomia. Insomma, un vero portento della tecnologia che, se vuoi, acquisti su Amazon a 999€. Lo sconto del 23% rende il prezzo nettamente più vantaggioso, non perdere l’occasione.

Roborock Qrevo Slim, un sistema intelligente e affidabile

Il robot Roborock Qrevo Slim è stato studiato e perfezionato sotto tutti i punti di vista. Con il suo design sottile, come suggerisce il nome, raggiunge ogni spazio della casa e si infila sotto i mobili per non lasciare un granello di sporco. Inoltre è dotato di una spazzola laterale che cattura la sporcizia anche negli angoli e lungo i bordi. In altre parole, questo prodotto pulisce proprio come fai tu e rende i pavimenti lindi e come nuovi.

La gestione avviene nei più facile dei modi visto che hai un’app dedicata sullo smartphone grazie a cui puoi gestire ogni aspetto del dispositivo. La prima volta che lo azioni, in particolare, il robot completa un giro di perlustrazione con cui crea una mappa che serve a scegliere quale, come e con che potenza pulire ogni stanza del tuo appartamento.

La sua potenza da 11000pa viene abbinata alla tecnologia Carpet Boost+ e al lavaggio con doppio mocio per eliminare anche lo sporco più ostinato e difficile.

Una volta che ha terminato, torna in autonomia alla sua magica stazione di ricarica dove si svuota in automatico, ricarica i contenitori con acqua pulita, avvia la pulizia dei panni con acqua calda ed effettua l’asciugatura. In altre parole a te non resta nulla da fare.

A soli 999€ su Amazon, il Roborock Qrevo Slim è il sistema di pulizia automatica a cui non poter dire di no. Collegati e approfitta dello sconto del 23%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.