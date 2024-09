Roborock Qrevo S in offerta a meno di 580€: pulizia autonoma e 7000Pa di potenza

Aspirazione potente, sistema di navigazione di ultima generazione e un prezzo straordinariamente competitivo. Oggi il Roborock Qrevo S è disponibile su Amazon ad appena 579€ rispetto al prezzo originale di 800 €: ti basterà spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto per riscattare il coupon sconto.

Grazie alla potenza di aspirazione di 7000Pa, questo dispositivo è particolarmente efficace nel rimuovere polvere e detriti anche dalle superfici più difficili come i tappeti, dove aumenta automaticamente la potenza per una pulizia più profonda.

Il Roborock Qrevo S viene vendutoa assieme alla sua stazione autopulente multifunzione, che svuota automaticamente il serbatoio della polvere, pulisce e asciuga i mop rotanti e ricarica l’acqua. Questo garantisce un’operatività quasi completamente autonoma, richiedendo pochissima manutenzione manuale. Inoltre, il robot è in grado di gestire più piani della casa e naviga con precisione grazie alla tecnologia LiDAR, evitando ostacoli come scarpe o cavi.

Il sistema di mop doppio rotante garantisce risultati eccellenti su pavimenti duri. La batteria da 5200 mAh offre fino a 150 minuti di autonomia, sufficienti per coprire superfici ampie con una sola carica. La funzione di mappatura intelligente e le impostazioni personalizzabili tramite l’app Roborock completano un quadro di grande versatilità e facilità d’uso.

Con uno sconto del 28%, il Roborock Qrevo S è un must buy da non farsi assolutamente scappare: acquistalo subito in forte sconto!