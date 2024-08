Roborock Qrevo Pro, offerta limitata: il robot aspirapolvere premium crolla di prezzo

Il Roborock Qrevo Pro è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta, progettato per offrire una pulizia completa e automatizzata con una serie di funzionalità avanzate. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 21%, il suo prezzo è stato ridotto da 999€ a 789,00€. Questo modello vanta una potenza di aspirazione impressionante di 7000 Pa, che lo rende capace di affrontare anche i detriti più difficili su diverse superfici.

Il sistema di lavaggio con mop autopulente utilizza acqua calda per garantire una pulizia approfondita dei pavimenti. I suoi due panni rotanti lavorano in modo sinergico per rimuovere anche le macchie più ostinate, mentre il robot evita automaticamente gli ostacoli grazie alla tecnologia di evitamento 3D. Questo sistema avanzato di rilevamento degli ostacoli permette al Qrevo Pro di navigare senza problemi tra i mobili e di adattarsi a diversi ambienti domestici.

Inoltre, il Qrevo Pro è dotato di una base multifunzionale che non solo svuota automaticamente il contenitore della polvere, ma ricarica il serbatoio dell’acqua e pulisce e asciuga i panni del mop, riducendo al minimo l’intervento umano.

Il design del robot è un po’ più alto rispetto ad altri modelli, ma questo non compromette la sua capacità di passare sotto la maggior parte dei mobili. Tuttavia, è importante notare che, a causa delle sue dimensioni, richiede uno spazio considerevole per la base di ricarica.

Nel complesso, il Roborock Qrevo Pro è un’opzione eccellente per chi cerca un dispositivo all-in-one capace di gestire sia l’aspirazione che la pulizia dei pavimenti con efficienza straordinaria. Non perdere assolutamente questa offerta: acquistalo subito risparmiando 210€.