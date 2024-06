Roborock Qrevo in offerta su Amazon: la stazione automatica ti svolta la vita

Il Roborock Qrevo è un robot aspirapolvere avanzato che combina la funzione di lavaggio con una stazione di ricarica all-in-one, offrendo una soluzione di pulizia completamente automatica. Oggi è in offerta su Amazon ad un super prezzo: grazie al coupon da 50€, che si riscatta spuntando la casella che trovi sotto al prezzo del prodotto, oggi lo paghi 549€. Al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo a rate, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Questo dispositivo è dotato di una potenza di aspirazione estrema di 5500Pa, che gli consente di rimuovere efficacemente polvere e detriti sia dai pavimenti duri che dai tappeti. Le nuove spazzole in gomma migliorano l’aspirazione e riducono i grovigli, risultando particolarmente efficaci nella raccolta dei peli degli animali domestici.

Il sistema di evitamento ostacoli reattivo in 3D è formidabile: utilizza la tecnologia di imaging a luce strutturata e infrarossi per riconoscere e aggirare gli ostacoli, garantendo una pulizia ininterrotta. Il sistema di navigazione PreciSense LiDAR permette al robot di creare mappe dettagliate della casa, aggiornandole continuamente per ottimizzare il percorso di pulizia.

La stazione del Qrevo non solo ricarica il robot, ma gestisce anche l’aspirazione automatica del contenitore della polvere, il lavaggio e l’asciugatura dei panni, e il riempimento del serbatoio dell’acqua, riducendo al minimo la manutenzione manuale.

L’app Roborock consente un controllo completo del robot, permettendo di creare mappe 3D della casa, impostare pareti virtuali per escludere determinate aree dalla pulizia e gestire fino a quattro piani diversi. Inoltre, il robot può riconoscere automaticamente scale e potenziali punti di blocco, suggerendo aree da evitare per una pulizia più efficiente. Non perdere questa occasione e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!