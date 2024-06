Roborock Qrevo in offerta ad un prezzo bomba: aspira e lava, fa tutto lui

Il Roborock Qrevo è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one che offre tecnologie di pulizia avanzate: attualmente è in offerta a 599€ invece di 699€. Questo dispositivo integra una stazione di ricarica RockDock che consente una pulizia completamente automatica: svuotamento automatico, lavaggio, asciugatura e riempimento del serbatoio dell’acqua. Fa tutto da solo.

Il Roborock Qrevo è dotato di spazzole in gomma rotanti che migliorano l’efficacia della pulizia, riducendo i grovigli e aumentando del 30% l’efficienza nella raccolta dei peli degli animali domestici. La potente aspirazione da 5500Pa permette di rimuovere efficacemente polvere e detriti da pavimenti duri e tappeti, garantendo una pulizia profonda.

La tecnologia di evitamento degli ostacoli in 3D e la navigazione PreciSense LiDAR assicurano che il Qrevo riconosca e aggiri intelligentemente gli ostacoli, evitando potenziali pericoli e garantendo una pulizia continua e senza interruzioni. Il robot è in grado di creare una mappa dettagliata della casa durante il primo passaggio, aggiornandola ad ogni pulizia successiva per ottimizzare il percorso di pulizia.

L’app Roborock offre funzionalità avanzate di mapping 3D, permettendo di ricostruire la casa con dettagli precisi come i mobili, e di impostare pareti invisibili per escludere specifiche aree dalla pulizia. Il Qrevo supporta la gestione multi-piano, riconoscendo automaticamente i diversi piani della casa e supportando fino a quattro piani. Inoltre, il robot può creare una mappa fino a sei volte più velocemente prima del primo compito di pulizia.

La connettività Wi-Fi a 2,4 GHz permette di controllare il robot da remoto tramite l’app, offrendo comodità e flessibilità. Il Roborock Qrevo è una soluzione completa, altamente efficiente e completamente automatizzata per la pulizia domestica: non farti scappare questa offerta!