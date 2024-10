Rivals: il trailer ufficiale e la data di uscita della serie Disney+

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale di Rivals, la nuova serie originale Disney ispirata all’omonimo romanzo di Dame Jilly Cooper. Ambientata nell’Inghilterra degli anni Ottanta, racconta gli eccessi e i drammi dell’élite sociale inglese, tra ironia, intrecci amorosi, sesso e affari poco trasparenti.

Insieme al trailer, è stata annunciata anche la data di uscita: Rivals sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 18 ottobre.

Rivals: di cosa parla la nuova serie Disney+

Adattamento del noto romanzo di Dame Jilly Cooper, Rivals racconta le lotte di potere in seno all’élite britannica, tra intrighi, scandali e comportamenti riprovevoli, offrendo uno sguardo d’insieme lucido di cosa fosse il mondo della televisione indipendente nel Regno Unito a metà degli anni Ottanta.

Il regista principale è Elliot Hegarty (Ted Lasso), mentre la squadra di sceneggiatori è composta da Mimi Hare e Clare Naylor (Un marito di troppo), Marek Horn (Wild Swimming) e Sophie Goodhart (Sex Education).

Cast

La serie Rivals disponibile prossimamente su Disney+ può vantare un cast d’eccezione. Ecco i principali protagonisti della prima stagione:

Alex Hassell (Rupert Campbell-Black)

David Tennant (Lord Tony Baddingham)

Aidan Turner (Declan O’Hara)

Bella Maclean (Taggie O’Hara)

Alex Hassel lo ricordiamo in Macbeth e The Boys, mentre David Tennant è noto per i suoi ruoli in Doctor Who e The Thursday Murder Club. Riflettori accesi anche su Aidan Turner, famoso a livello televisivo per il ruolo del capitano Ross Poldark in Poldark e del vampiro John Michtell nella serie Being Human.

Completano il cast Gary Lamont, Claire Rushbrook, Luke Pasqualino, Lisa McGrillis, Rufus Jones, Oliver Chris, Catriona Chandler, Victora Smurfit, Emily Atack, Nafessa Williams, Katherine Parkinson e Danny Dyer.

Data di uscita

La nuova serie Rivals sarà disponibile in esclusiva su Disney+ da venerdì 18 ottobre. La prima stagione è composta in totale da 8 episodi.

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Rivals pubblicato sugli account social Disney a inizio ottobre.