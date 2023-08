Ritmica, Mondiali 2023: come e dove guardare le gare in streaming

Dal 23 al 27 agosto 2023 tutto è pronto per i Mondiali 2023 di Ritmica. L’appuntamento è a Valencia dove gli atleti in gara si sfideranno in vista anche delle prossime Olimpiadi. I diritti di questo Campionato Mondiale in Italia sono della Rai che trasmetterà le gare in diretta streaming, seguendo passo passo la Nazionale Italiana in questa avventura spettacolare. Se ti trovi all’estero per vacanze o lavoro non ti preoccupare.

Ritmica, Mondiali 2023: tutta la programmazione ufficiale

Mercoledì 23 agosto

Qualifica Individualiste Cerchio e Palla:

9:30 Qualifica Individualiste Gruppo A;

12:00 Qualifica Individualiste Gruppo B;

15:00 Qualifica Individualiste Gruppo C;

17:30 Qualifica Individualiste Gruppo D.

Finali Individuali:

21:00 Finale Individualiste Cerchio;

21:50 Finale Individualiste Palla.

Qualifica Individualiste Clavette e Nastro:

9:30 Qualifica Individualiste Gruppo B;

12:00 Qualifica Individualiste Gruppo A;

15:00 Qualifica Individualiste Gruppo D;

17:30 Qualifica Individualiste Gruppo C;

Finali Individuali:

21:00 Finale Individualiste Clavette;

21:50 Finale Individualiste Nastro.

All-Around Squadre:

16:00 Gara Squadre Gruppo A;

18:00 Gara Squadre Gruppo B.

All-Around Individuale:

15:00 Gara Individualiste Gruppo B;

17:50 Gara Individualiste Gruppo A.

Finali Squadre:

16:00 Finale 5 Cerchi;

17:00 Finale Nastri;

17:00 Finale Palle.

